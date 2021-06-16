Готель "Власта" побудували ще в 1976 році. Він розташований на вулиці Клепарівській.

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Міноборони продасть 3 готелі

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 16 червня під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" розповів, що Міністерство оборони віддасть Фонду держмайна для приватизації 3 свої готелі. Мовиться про готель "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві та "Братислава" у Кривому Розі. Причина продажу – їхня збитковість.

За інформацією проєкту StateWatch "Марлін", який досліджує економічні показники держпідприємств, готель "Власта" завершив 2020 рік зі 251 тисячею гривень збитків. Своєю чергою, за 9 місяців 2020 року готель "Козацький" має 12,2 мільйона гривень збитків, а "Братислава" – 820 тисяч гривень. Загалом останні кілька років усі ці 3 готелі зовсім не приносять доходу, а працюють "у мінус".

Готель "Власта" потребує ремонту

За інформацією ZAXID.NET, у пояснювальній записці до фінансового звіту готелю "Власта" за 2020 рік мовиться й про кредитну заборгованість. Готель винен бюджету та постачальникам 7,2 мільйона гривень.

Окрім цього, 90% номерів у "Власті" потребують ремонту. Там слід замінити водопровідну, каналізаційну та електричну мережі. У "Марлін" зазначили, що ФДМУ надсилав запит на приватизацію усіх 3 готелів, проте Міноборони спочатку відмовилося від цієї ідеї.

Зауважте! Двозірковий готель "Власта" звели у 1976 році на вулиці Клепарівській неподалік стадіону СКА, котрий також належить Міноборони. 12-поверховий готель до початку 1990 років мав назву "Росія". 157 номерів займають 9 поверхів будинку, а на решті розташували гуртожитки для військовослужбовців.