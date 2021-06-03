Мін'юст продав виправну колонію у Львові утричі дорожче, ніж планував

Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, розташовану на вулиці Хуторівка. Ця в'язниця стала першою в Україні, яку передали у приватну власність.

Купили занедбані будівлі колишньої колонії за ціну, яка у 3 рази перевищує стартову. Про це свідчать результати аукціону на Prozorro.

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Львівську колонію продали

Загалом на продаж виставили приблизно 100 об'єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 гектара. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 мільйона гривень. А продали в'язницю аж за 377,5 мільйона гривень.

В аукціоні брали участь 7 компаній. Найбільшу суму запропонувало ТзОВ "Девелопмент інжиніринг сервіс".

Виправна колонія на Хуторівці: що відомо

Виправну установу №48 на Хуторівці створили в 1946 році.

Спершу вона працювала як дитячий виправний центр, однак з 1958 року стала колонією для дорослих.

З квітня 1961 року установа мала суворий режим утримання. На її базі працював навчальний центр, де засуджених навчали технічних спеціальностей.

А взимку 2018 року колонія припинила функціонувати, засуджених перевели в інші виправні заклади.

Львівська виправна колонія складається з 2 частин і має будівлі загальною площею 39,8 тисячі квадратних метрів. Розташовані вони на земельній ділянці площею 13 гектарів.

У вересні 2020 року виконавчий комітет Львівської міськради погодив умови для забудови території колишньої Львівської виправної колонії №48. Мерія передбачила там будівництво громадських та освітніх об'єктів.

Джерело: Вікіпедія