Через пункт пропуску Краківець – Корчова водій намагався ввезти в Україну новий одяг та взуття серед мішків з "секонд-хендом". Проте митникам вдалось знайти контрабанду в 12 тоннах вживаного одягу.

У товаросупровідних документах зазначалось, що водій перевозить 12 тонн вживаного одягу на одне з київських підприємств. Проте при перевірці митники знайшли незадекларований новий одяг та взуття. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як митники знайшли контрабанду

Вантажівка "Сканія" прибула на пункт пропуску Краківець – Корчова в режимі імпорт.

Водій подав митникам товаросупровідні документи.

У них зазначалось, що чоловік перевозить 12 тонн секонд-хенду, а кінцева точка призначення вантажівки – одне з підприємств Києва.

Митники вирішили оглянути речі, які ввозив чоловік.

У вантажівці серед вживаного одягу вони знайшли мішки з незадекларованим товаром – новим одягом та взуттям.

Дивіться фото речей, які митники знайшли у вантажівці / Фото галицької митниці

Що загрожує водієві за перевезення незадекларованого одягу

Зважаючи на те, що водій подав документи з неправдивою інформацією щодо вантажу, митники склали протокол за приховування товарів від митного контролю.

Таке правопорушення карається штрафом у повному розмірі вартості незадекларованих товарів з їх конфіскацією.

Точну вартість й кількість контрабандного одягу та взуття встановить експертиза.