Втім, зремонтувати його не встигли. Ймовірно, руйнування мосту пришвидшив збільшений потік машин через свята. Адже на свята люди їздили ним до родичів.

До теми На Львівщині обвалився міст: рух дорогою заблокований – відео з місця подій

Буквально кілька днів тому, 30 квітня, користувач фейсбуку Василь Поплавський попереджав про те, що ситуація – критична. "Владо, ти чекаєш на катастрофу", – написав він та опублікував фото.

Місцеві мешканці намагалися привернути увагу

Зазначимо, що у коментарях до допису позначили сторінки Максима Козицького та Служба автомобільних доріг у Львівській області. Їм звернули увагу на те, що ця ділянка – дуже небезпечна.

Один з користувачів соцмережі, Дмитро Шайнога, опублікував скриншот листування з Укравтодором. Там йому відповіли, що підрядник вже починає роботи, а на ділянці є попердувальні знаки.



Листування з Укравтодором / Скриншот

Інші дописувачі іронічно зазначали, що "буде чудо, якщо міст протягне ще місяць або до Зелених свят". Вже 3 травня після обвалу моста їм констатували: "Не дотягнув".

Зверніть увагу! На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Наразі на цій ділянці дороги заблокований рух. Водіям доводиться об'їжджати її.