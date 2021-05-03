Били на сполох: міст, який обвалився на Львівщині, давно у критичному стані – фото

На трасі Львів – Луцьк обвалився міст, це сталося поблизу села Гайок у Кам'янко-Бузькому районі. Напередодні місцеві мешканці скаржилися на його аварійний стан.

Втім, зремонтувати його не встигли. Ймовірно, руйнування мосту пришвидшив збільшений потік машин через свята. Адже на свята люди їздили ним до родичів.

До теми На Львівщині обвалився міст: рух дорогою заблокований – відео з місця подій

Буквально кілька днів тому, 30 квітня, користувач фейсбуку Василь Поплавський попереджав про те, що ситуація – критична. "Владо, ти чекаєш на катастрофу", – написав він та опублікував фото.

Місцеві мешканці намагалися привернути увагу

Зазначимо, що у коментарях до допису позначили сторінки Максима Козицького та Служба автомобільних доріг у Львівській області. Їм звернули увагу на те, що ця ділянка – дуже небезпечна.

Один з користувачів соцмережі, Дмитро Шайнога, опублікував скриншот листування з Укравтодором. Там йому відповіли, що підрядник вже починає роботи, а на ділянці є попердувальні знаки.



Листування з Укравтодором / Скриншот

Інші дописувачі іронічно зазначали, що "буде чудо, якщо міст протягне ще місяць або до Зелених свят". Вже 3 травня після обвалу моста їм констатували: "Не дотягнув".

На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Наразі на цій ділянці дороги заблокований рух. Водіям доводиться об'їжджати її.