У Львові 12 листопада затримали чоловіка, який розбив вікно в автівці та вкрав ноутбук. Зловмисник лише місяць тому вийшов з в'язниці, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Інцидент трапився близько 12:40 на вулиці Мазепи. Чоловік розбив вікно в Audi та вкрав макбук. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини. Читайте також У Львові 17-річний хлопець вкрав з кіоску цигарки: йому загрожують 3 роки ув'язнення – фото Як затримали зловмисника 27-річний львів'янин зателефонував до поліції й розповів, що у його автівці Audi розбили вікно.

Зловмисник вкрав з машини рюкзак, у якому був макбук вартістю 700 доларів.

Поліцейські вирушили на пошуки грабіжника.

Через 2 години правоохоронці з'ясували, що автівку обікрав 40-річний львів'янин.

Цікаво, що всього місяць тому чоловік вийшов з в'язниці, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Чоловік обікрав автівку близько 12:40 / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

​Зловмисника знайшли через 2 години / Фото поліції Львівщини

Чоловік вийшов з в'язниці лише місяць тому / Фото поліції Львівщини

Скоро суд обере зловмисникові запобіжний захід / Фото поліції Львівщини