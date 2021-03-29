Співробітники Галицької митниці протягом останніх кількох днів виявили 2 спроби ввезення в Україну контрабандної картоплі. Водії намагались приховати від митників понад 2 тонни товару.

Обидва інциденти трапились на пункті пропуску "Краківець – Корчова". Митники скерують справи до суду.

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У вантажівках було на 2 тонни більше картоплі

З Польщі у режимі "імпорт" у пункт пропуску "Краківець – Корчова" прибули 2 вантажівки.

Вони обидві перевозили свіжу картоплю.

Водії подали до митного контролю товаросупровідні документи, згідно з якими перевозили по 21 палеті з 22 тоннами картоплі, яка була розфасована у мішки.

Проте під час огляду митники встановили, що в вантажівках насправді були 22 палети.

Загальна вага картоплі на понад 2 тонни перевищувала вагу, вказану в документах.



У вантажівках було на 2 тонни більше картоплі / Фото Галицької митниці

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Водії не перевіряли вагу свого товару

Водії пояснили митникам, що були відсутні під час завантаження. Також, за словами чоловіків, вони не перевіряли кількість вантажних місць. Через це чоловіки не змогли перевірити правдивість відомостей у товаросупровідних документах

Митники склали за цим фактом протоколи про порушення митних правил. Понад 2 тонни картоплі вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.



Водії не перевіряли свій товар / Фото Галицької митниці



Митники скерують справи до суду / Фото Галицької митниці