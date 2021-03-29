Митники конфіскували понад 2 тонни контрабандної картоплі: фото

Джерело:Галицька митниця
Співробітники Галицької митниці протягом останніх кількох днів виявили 2 спроби ввезення в Україну контрабандної картоплі. Водії намагались приховати від митників понад 2 тонни товару.
Обидва інциденти трапились на пункті пропуску "Краківець – Корчова". Митники скерують справи до суду.
До теми Вилучили бурштину на 11 мільйонів гривень: СБУ затримала контрабандистів – фото і відео
У вантажівках було на 2 тонни більше картоплі / Фото Галицької митниці
Цікаво В аеропорту "Львів" митники вилучили у туристів понад 1500 нарковмісних таблеток: фото
Водії пояснили митникам, що були відсутні під час завантаження. Також, за словами чоловіків, вони не перевіряли кількість вантажних місць. Через це чоловіки не змогли перевірити правдивість відомостей у товаросупровідних документах
Митники склали за цим фактом протоколи про порушення митних правил. Понад 2 тонни картоплі вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.
Водії не перевіряли свій товар / Фото Галицької митниці
Митники скерують справи до суду / Фото Галицької митниці