Львівські митники знайшли коштовне каміння у жіночих панчохах: фото і відео
Митники 6 квітня знайшли в автівці Volkswagen Transporter понад 3 кілограми контрабандного бурштину. Коштовне каміння водій завбачливо заховав у жіночу панчоху.
Джерело:Галицька митниця
Інцидент трапився у пункті пропуску "Шегині – Медика". Чоловік намагався вивезти бурштин до Польщі.
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Водій заховав бурштин у панчохах
- У пункті пропуску "Шегині – Медика" у мікроавтобусі Volkswagen Transporter митники виявили контрабандний бурштин.
- 30-річний львів'янин намагався вивезти його до Польщі.
- Для руху він обрав смугу руху "зелений коридор".
- Проте митники вирішили провести поглиблений огляд його автівки в спеціально обладнаному боксі.
- У передніх дверях автомобіля, за пластмасовою обшивкою, митники спільно з прикордонниками знайшли необроблений бурштин різного діаметру.
- Коштовне каміння вагою понад 3 кілограми містилось у жіночих панчохах.
Дивіться фото, як митники знайшли бурштин у панчохах / Фото Галицької митниці
Правоохоронці проводять розслідування
Митники повідомили правоохоронців про цей випадок. У діях водія вбачають "порушення правил охорони або використання надр". Санкція статті передбачає покарання – від 5,1 до 10,2 тисячі гривень штрафу, до 2 років обмеженням волі або позбавленням волі на той самий строк.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
Дивіться відео, як митники знайшли бурштин у панчохах:
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