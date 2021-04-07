Львівські митники знайшли коштовне каміння у жіночих панчохах: фото і відео

Джерело:Галицька митниця
Митники 6 квітня знайшли в автівці Volkswagen Transporter понад 3 кілограми контрабандного бурштину. Коштовне каміння водій завбачливо заховав у жіночу панчоху.
Інцидент трапився у пункті пропуску "Шегині – Медика". Чоловік намагався вивезти бурштин до Польщі.
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Дивіться фото, як митники знайшли бурштин у панчохах / Фото Галицької митниці
Митники повідомили правоохоронців про цей випадок. У діях водія вбачають "порушення правил охорони або використання надр". Санкція статті передбачає покарання – від 5,1 до 10,2 тисячі гривень штрафу, до 2 років обмеженням волі або позбавленням волі на той самий строк.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
Дивіться відео, як митники знайшли бурштин у панчохах: