Водій мікроавтобуса їхав з Польщі в Україну через пункт пропуску Шегині – Медика. Під час огляду салону автівки митники знайшли сумку зі значною сумою незадекларованої валюти – близько 93 тисяч доларів. Більшу частину грошей вилучили.

За українським законодавством, без декларування через кордон можна перевозити не більше 10 тисяч євро. Тому на митниці у чоловіка вилучили 85 тисяч доларів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як у чоловіка знайшли незадекларовану валюту

33-річний житель Львівщини прибув з Польщі на українську митницю через "зелений коридор".

Проте митники вирішили ретельно оглянути його мікроавтобус.

Під час огляду співробітники Галицької митниці знайшли спортивну сумку чоловіка.

У ній лежала значна сума грошей – 93,22 тисячі доларів. Чоловік цю валюту не задекларував.



У салоні мікроавтобуса митники знайшли сумку з валютою / Фото Галицької митниці

У водія вилучили 81 тисячу доларів

Згідно з українським законодавством, через кордон без декларування можна перевозити не більше 10 тисяч євро. У доларовому еквіваленті – це близько 11 тисяч доларів.

Тому митники вилучили у чоловіка більшу частину грошей – 81,54 тисячі доларів. Однак близько 11,69 тисячі водієві повернуть.

Наразі співробітники митниці фіксують правопорушення. Долю вилученої валюти вирішить суд.



Долю вилучених грошей вирішить суд / Фото Галицької митниці