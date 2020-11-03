Митники знайшли у сумці заробітчанина 93 тисячі доларів: гроші вилучили – фото
Водій мікроавтобуса їхав з Польщі в Україну через пункт пропуску Шегині – Медика. Під час огляду салону автівки митники знайшли сумку зі значною сумою незадекларованої валюти – близько 93 тисяч доларів. Більшу частину грошей вилучили.
За українським законодавством, без декларування через кордон можна перевозити не більше 10 тисяч євро. Тому на митниці у чоловіка вилучили 85 тисяч доларів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як у чоловіка знайшли незадекларовану валюту
- 33-річний житель Львівщини прибув з Польщі на українську митницю через "зелений коридор".
- Проте митники вирішили ретельно оглянути його мікроавтобус.
- Під час огляду співробітники Галицької митниці знайшли спортивну сумку чоловіка.
- У ній лежала значна сума грошей – 93,22 тисячі доларів. Чоловік цю валюту не задекларував.
У салоні мікроавтобуса митники знайшли сумку з валютою / Фото Галицької митниці
У водія вилучили 81 тисячу доларів
Згідно з українським законодавством, через кордон без декларування можна перевозити не більше 10 тисяч євро. У доларовому еквіваленті – це близько 11 тисяч доларів.
Тому митники вилучили у чоловіка більшу частину грошей – 81,54 тисячі доларів. Однак близько 11,69 тисячі водієві повернуть.
Наразі співробітники митниці фіксують правопорушення. Долю вилученої валюти вирішить суд.
Долю вилучених грошей вирішить суд / Фото Галицької митниці
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