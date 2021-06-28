Митників, які повернулись на роботу після санкцій РНБО, перевірять на поліграфі

На початку квітня понад 100 митників у різних областях відсторонили від посад, за рішенням РНБО. Наразі більшість з них повернулись на роботу. Співробітників митниці, яких підозрювали у корупції, планують перевірити на поліграфі.

Митників відсторонювали через ймовірну причетність до корупції та контрабанди. Наразі, за українським законодавством, термін їхнього відсторонення витік, тож основна частина співробітників митниці повернулася до роботи.

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Щодо митників закрили дисциплінарні справи

У Галицькій митниці відсторонили від роботи найбільше митників – 46.

Зокрема, підозрювали у корупції 30 працівників митного поста "Яворів", 14 працівників МП "Мостиська" та по одному працівнику з МП "Смільниця" і "Рава-Руська".

У Державній митній службі 24 червня розповіли, що за підсумками перевірок більшість дисциплінарних проваджень щодо відсторонених працівників Галицької митниці закрили.

Тож усі 46 митників повернулися до роботи.

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Митників перевірять на поліграфі

У Держмитслужбі зазначили, що митники, які повернулись на посади після відсторонення, першими пройдуть перевірку на поліграфі після переведення на контракт. Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов зазначив, що на підставі рішення РНБО на митницях розпочали дисциплінарні провадження. Наразі їх практично завершили. Окрім того, термін відсторонення, передбачений законом, витік. Тож більша частина відсторонених митників повернулася до роботи. За його словами, законних підстав не пускати їх на робочі місця немає.

Суворов розповів, що з 1 липня митниця починає працювати як єдина юридична особа. В межах реорганізації 70% працівників переведуть у нову структуру на контрактній основі з піврічним випробувальним терміном.

Контракт передбачає жорсткі механізми контролю, найважливіший з яких – перевірка на доброчесність шляхом застосування поліграфу та моніторингу способу життя митника,

– додав Суворов.

Отже, з 1 липня раніше відсторонених працівників митниць першим перевірятимуть на доброчесність, зокрема й на поліграфі.