Співробітники Галицької митниці знайшли у чоловіка контрабанду – професійну косметику на 131 тисячу гривень. Зловмисник хотів провезти її по "зеленому коридору" в Польщу.

Чоловік їхав у Польщу через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне. Він вдав ніби не має товарів для оподаткування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Що знайшли у чоловіка в машині

33-річний житель Закарпаття хотів потрапити на територію Польщі через "зелений коридор".

Так, чоловік засвідчив, що він не має в автівці товарів для оподаткування.

Проте митники вирішили перевірити автомобіль.

У багажнику вони знайшли професійні засоби для волосся.

Всього чоловік перевозив 109 пляшок різної косметики відомої марки.

Загальна вартість контрабанди – 131 тисяча гривень.



Чоловік їхав у Польщу по "зеленому коридору" / Фото Галицької митниці

Що загрожує чоловікові

Митники склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю. Увесь контрабандний товар вилучили.

Співробітники Галицької митниці скерують справу до суду. Саме він визначить покарання чоловікові.



Всього у багажнику знайшли 109 пляшок косметики / Фото Галицької митниці



Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці