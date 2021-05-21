Державне агентство автомобільних доріг України та турецька компанія ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" 20 травня підписали Меморандум про підготовку пропозиції для будівництва дороги Стрий — Мукачево. Зокрема, компанія повинна розробити техніко-економічне обґрунтування для облаштування автобану.

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Укравтодор планує побудувати автобан Стрий – Мукачево

За меморандумом, "Онур" розробить техніко-економічне обґрунтування за власний кошт. Дорога пролягатиме через Львівську та Закарпатську області. Вона стане альтернативою трасі М-06 Київ – Чоп. Розробити проєктно-кошторисну документацію планують у 2021 році.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що одним з напрямів, які зараз активно розвивають, є державно-приватне партнерство в дорожній галузі.

Це вже другий подібний меморандум щодо залучення приватних інвесторів, який підписав Укравтодор цього року. Перший був підписаний із компанією "Автомагістраль-Південь" і стосувався розробки ТЕО для маршруту Краковець – Броди – Рівне,

– додав посадовець.

За його словами, ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" зарекомендував себе як надійний підрядник Укравтодору в низці проєктів.

Завдяки розробці техніко-економічного обґрунтування створять оптимальний маршрут автобану. Окрім цього ТЕО дозволить реалізувати проєкт з максимальним економічним ефектом для бюджету. Після розробки обґрунтування проведуть тендер, після якого розпочнуть будівництво.

Зверніть увагу! Наразі в Україні немає жодної дороги, проїзд якою є за замовчуванням платним й маршрут якої не пролягає населеними пунктами. У 2020 році Кабмін затвердив максимальний розмір плати за проїзд концесійним автобаном – для легковиків тариф становить 0,023 євро за кілометр, а для вантажівок до 12 тонн і автобусів – 0,045 євро за кілометр.