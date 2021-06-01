Все могло завершитись трагічно: у Львові в під'їзді будинку спалахнула газова труба – фото

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожежі. Працівники АТ "Львівгаз" припинили газопостачання до 2 будинків.

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У під'їзді загорілась газова труба

О 20:33 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку №66 на вулиці Тарнавського.

Там у під'їзді на 1 поверсі спалахнула газова труба.

Не гаючи часу, на місце події виїхали вогнеборці.

Прибувши на вулицю Тарнавського, співробітники ДСНС приступили до розвідки та ліквідації займання.

О 20:54 вогнеборці локалізували пожежу, а вже о 20:57 – її повністю загасили.

До ліквідації займання залучили 3 одиниці спецтехніки та 13 рятувальників.



У під'їзді спалахнула газова труба / Фото ДСНС Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Внаслідок пожежі вогонь пошкодив стіну під'їзду площею 0,5 квадратного метра та вхідні двері. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Після ліквідації займання працівники АТ "Львівгаз" припинили подачу газу до 2 будинків. Газопостачання планують відновити після з'ясування обставин виникнення пожежі. Наразі правоохоронці намагаються встановити причину виникнення займання у під'їзді.



Вогнеборці загасили полум'я / Фото ДСНС Львівщини



До 2 будинків припинили подачу газу / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини