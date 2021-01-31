Львівський монастир переоблаштують під дитячий будинок: на якому етапі ремонт
В містечку Рава-Руська, що біля Львова, реставрують давній монастир 1730 року. Там відкриють дитячий будинок сімейного типу. Вже у липні 2021 року туди переїдуть діти-сироти зі своїми батьками-вихователями.
Раніше у цьому монастирі жили монахи у келіях. Після завершення реставрації, там оселяться 4 родини з дітьми.
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Цікаві знахідки
Споруда збудована ще у 1730 році. Вона десятиліттями була занедбаною.
Стародавня фреска, яку знайшли у монастирі / Скриншот з відео
Робітники виявили стародавні фрески й ліпнину під шаром фарби. Також вдалось відшукати підземелля та колодязі. Тепер ці знахідки обіцяють зберегти й відновити їх. У костелі поруч, який також зберігся, хочуть створити сучасний центр діалогу культур.
Як просувається ремонт
У колишньому монастирі утеплили дах та реконструювали котельню. Зараз в приміщенні штукатурять стіни. Також вже провели усі комунікації:
- вода;
- світло;
- опалення;
- каналізація.
Керівник проєкту Маркіян Стефанишин розповів, що загалом передбачено 4 дитячі будинки сімейного типу.
Коли планують закінчити реставрацію
Монастир відновлюють за підтримки Європейського Союзу та у співпраці церкви з обласною владою. Основні роботи у монастирі на Львівщині планують завершити влітку 2021 року.
Хто житиме у приміщенні монастиря
Сім'ї, що зможуть жити в оновленому монастирі, оберуть аж після завершення усіх робіт.
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Начальник служби у справах дітей львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис зазначив, в області є понад 2200 дітей-сиріт й близько 100 дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання.
Якщо у нас будуть родини, я думаю, це допоможе нам суттєво розв'язати проблему влаштування сиріт до сім'ї,
– наголосив Лис.
У приміщенні монастиря зможуть мешкати 40 дітей. Також розраховано, що у кожній сім'ї мешкатимуть по 2 батьків-вихователів.
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