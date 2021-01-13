Завершується тендер на купівлю 100 12-метрових автобусів для Львова. Найвигіднішу пропозицію надала білоруська компанія "МАЗ". Проте мер міста Андрій Садовий не впевнений, чи можна підтримувати економічні зв'язки з Білоруссю, з огляду на протести у країні, які придушують силовики.

Купівля автобусів відбувається за підтримки Європейського інвестиційного банку. Також за підтримки банку Львів вже замовив 10 трамваїв від компанії "Електрон". Про це на своїй фейсбук-сторінці написав мер Львова Андрій Садовий.

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Коротко про тендер на закупівлю автобусів для Львова

У Львові завершується тендер на купівлю 100 12-метрових низькопідлогових автобусів.

Думаю, ніхто не сумнівається, що ці автобуси Львову необхідні. Закупівля відбувається в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком,

– додав Садовий.

За підтримки банку місто також замовило 10 30-метрових низькопідлогових трамваїв львівського виробника "Електрон".

За оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію на тендері подала білоруська компанія "МАЗ". Пропозиції інших учасників були або значно дорожчі, або не відповідали технічним вимогам конкурсу.



Садовий звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля / Фото Андрія Садового

Садовий про доцільність купівлі автобусів у Білорусі

Міський голова не впевнений, чи доцільно підтримувати економічні відносини з Білоруссю у час протестів у країні.

Чи маємо ми моральне право купувати автобуси в Білорусі? Тут маю нагадати, що Верховна рада України визнала президентські вибори в цій країні недемократичними. Мирні страйки білоруських громадян, в тому числі працівників МАЗу, регулярно придушують силовик,

– зазначив Садовий.

Міський голова хотів би почути відповідь на це питання від керівництва Європейського банку, Кабінету міністрів та львів’ян. На думку Садового, це непроста ситуація, адже у випадку скасування тендеру місто втратить рік, а можливо й більше без цих автобусів. Мер Львова зазначив, що без чіткого розуміння ситуації та державної позиції Львів не купуватиме білоруських автобусів.