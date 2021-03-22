Мороз і туман: прогноз погоди у Львові та області на 23 березня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 23 березня Львівщину огорне туман. Дороги залишаться вкритими ожеледицею.

Синоптики попереджають про ймовірні погіршення видимості у тумані та під час опадів. Також на Львівщині 23 березня очікують пориви штормового вітру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 23 березня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 23 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не очікують. Проте вранці та вдень падатимуть невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі та вранці 23 березня Львівщину огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. Дороги вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер північно-західний, поривчастий. Вночі 3 – 8 метрів за секунду, а вдень 9 – 14 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Вночі 23 березня температура коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 23 березня / Дані Укргідрометцентру



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