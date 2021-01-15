Морози до -16 градусів: прогноз погоди у Львові та області на 16 січня
Синоптики попереджають, що дороги Львівщини 16 січня вкриє ожеледиця. У Львові та області стане суттєво холодніше – передбачають морози до -16 градусів.
Погоду на Львівщині 16 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Польщею. У Львові та області буде хмарно. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди на Львівщині на 16 січня
Синоптики передбачають, що 16 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг.
Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Польщею. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Синоптики попереджають про небезпечні природні явища – дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Погода у Львівській області
Очікують, що температура у Львівській області вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів морозу, а вдень – від 6 до 11 градусів морозу.
Погода у Львові
Синоптики передбачають, що температура у Львові вночі становитиме 14 – 16 градусів морозу, а вдень – 9 – 11 градусів морозу.
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