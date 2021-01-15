Синоптики попереджають, що дороги Львівщини 16 січня вкриє ожеледиця. У Львові та області стане суттєво холодніше – передбачають морози до -16 градусів.

Погоду на Львівщині 16 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Польщею. У Львові та області буде хмарно. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Цікаво Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та зайнятих ліжок у лікарнях

Прогноз погоди на Львівщині на 16 січня

Синоптики передбачають, що 16 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг.

Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Польщею. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища – дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погода у Львівській області

Очікують, що температура у Львівській області вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів морозу, а вдень – від 6 до 11 градусів морозу.

Погода у Львові

Синоптики передбачають, що температура у Львові вночі становитиме 14 – 16 градусів морозу, а вдень – 9 – 11 градусів морозу.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 16 січня дороги Львова та Львівської області вкриє ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху та дотримуватись нескладних правил.