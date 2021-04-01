Морози повертаються: прогноз погоди у Львові та області на 2 – 6 квітня

За прогнозами синоптиків, з 2 до 6 квітня на Львівщині стане холодніше. Вдень стовпчики термометрів подекуди опустяться до 10 градусів тепла, а вночі – до 2 градусів морозу.

У Львові та області періодично падатимуть дощ, град та мокрий сніг. Потепління можна очікувати лише з 6 квітня.

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Прогноз погоди на Львівщині на 2 – 6 квітня

Прогноз погоди на 2 квітня

На Львівщині оголосили штормове попередження через грози та град 2 квітня у другій половині дня. Першу грозу у 2021 році зустрінуть жителі Дрогобича.

Вітер південно-західний з переходом на західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4 – 9 градусів тепла, а вдень – 14 – 19 градусів тепла.

Прогноз погоди на 3 квітня

На Львівщині 3 квітня буде хмарно. Істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці дороги огорне ожеледиця.

Вітер змінний. Вночі температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 6 до 10 градусів тепла.

Прогноз погоди на 4 квітня

У Львові та області 4 квітня, буде хмарно. Вдень у горах падатимуть дощ та мокрий сніг.

Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вдень становитиме 6 – 10 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 5 квітня

За прогнозами синоптиків 5 квітня в області буде хмарно. Падатиме невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди дороги огорне ожеледиця.

Вітер східний 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 6 до 12 градусів тепла.

Прогноз погоди на 6 квітня

На Львівщині 6 квітня трохи потеплішає. В області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 0 – 5 градусів тепла, а вдень – 8 – 13 градусів тепла.



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