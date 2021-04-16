У Моршині 16 квітня стартує пілотний проєкт МОЗ – у місті проведуть позапланову колективну вакцинацію жителів від коронавірусу. Упродовж місяця щеплення отримають близько 3 тисяч людей.

У Моршині проживають 4239 людей. Проєкт передбачає вакцинацію якомога більшої кількості містян.

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У Моршині проведуть колективну вакцинацію

Проєкт колективної вакцинації дасть можливість створити максимально безпечні умови для людей, які приїжджають у Моршин для оздоровлення. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що міська влада звернулась до уряду щодо запуску пілотного проєкту з проведення позапланової колективної вакцинації жителів і працівників санаторно-курортних закладів.

Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей,

– додав посадовець.

Працівники мерії та Моршинської міської лікарні проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації. Вони визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.

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Частину жителів Моршина вакцинуватимуть препаратам CoronaVac

Як зазначив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, з першої партії вакцини CoronaVac, яка надійшла на Львівщину, 2,4 тисячі доз виділять для вакцинації жителів Моршина.

До колективної вакцинації залучать 2 бригади – Моршинської міської лікарні та мобільну бригаду Стрийської ЦРЛ. Записатись на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і фейсбук-сторінках міськради та міської лікарні.

"Для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби. Ніщо не зможе захистити нас від коронавірусу ефективніше, ніж щеплення", – зазначив Чемерис.

На вакцинацію вже зголосились працівники багатьох установ міста:

ПРАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар";

КП "Зелене місто";

КП "Моршинтеплоенерго";

КНП "Моршинська міська лікарня";

санаторій "Моршинський";

Готель "Святий Шарбель";

ДП СКК "Моршинкурорт",

санаторій "Аркадія";

санаторій "Мармуровий палац";

Готель "Богдан";

ДНЗ №2 "Сонечко",

НВК "СЗШ-ліцей",

Школа мистецтв,

Моршинська міська рада.

За інформацією ZAXID.NET, мер Моршина Руслан Ільницький розповів, що сімейні лікарі міста вже опитали своїх пацієнтів. Більшість з них попередньо погодились на вакцинацію. Загалом протягом місяця у Моршині планують вакцинувати близько 3 тисяч людей.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу