Вперше в Україні: у Моршині проведуть позапланову колективну вакцинацію від коронавірусу

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Джерело:

ЛОДА

У Моршині 16 квітня стартує пілотний проєкт МОЗ – у місті проведуть позапланову колективну вакцинацію жителів від коронавірусу. Упродовж місяця щеплення отримають близько 3 тисяч людей.

У Моршині проживають 4239 людей. Проєкт передбачає вакцинацію якомога більшої кількості містян.

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У Моршині проведуть колективну вакцинацію

Проєкт колективної вакцинації дасть можливість створити максимально безпечні умови для людей, які приїжджають у Моршин для оздоровлення. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що міська влада звернулась до уряду щодо запуску пілотного проєкту з проведення позапланової колективної вакцинації жителів і працівників санаторно-курортних закладів.

Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей,
– додав посадовець.

Працівники мерії та Моршинської міської лікарні проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації. Вони визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.

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Частину жителів Моршина вакцинуватимуть препаратам CoronaVac

Як зазначив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, з першої партії вакцини CoronaVac, яка надійшла на Львівщину, 2,4 тисячі доз виділять для вакцинації жителів Моршина.

До колективної вакцинації залучать 2 бригади – Моршинської міської лікарні та мобільну бригаду Стрийської ЦРЛ. Записатись на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і фейсбук-сторінках міськради та міської лікарні.

"Для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби. Ніщо не зможе захистити нас від коронавірусу ефективніше, ніж щеплення", – зазначив Чемерис.

На вакцинацію вже зголосились працівники багатьох установ міста:

  • ПРАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар";
  • КП "Зелене місто";
  • КП "Моршинтеплоенерго";
  • КНП "Моршинська міська лікарня";
  • санаторій "Моршинський";
  • Готель "Святий Шарбель";
  • ДП СКК "Моршинкурорт",
  • санаторій "Аркадія";
  • санаторій "Мармуровий палац";
  • Готель "Богдан";
  • ДНЗ №2 "Сонечко",
  • НВК "СЗШ-ліцей",
  • Школа мистецтв,
  • Моршинська міська рада.

За інформацією ZAXID.NET, мер Моршина Руслан Ільницький розповів, що сімейні лікарі міста вже опитали своїх пацієнтів. Більшість з них попередньо погодились на вакцинацію. Загалом протягом місяця у Моршині планують вакцинувати близько 3 тисяч людей.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу