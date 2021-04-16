Вперше в Україні: у Моршині проведуть позапланову колективну вакцинацію від коронавірусу

Джерело:ЛОДА
У Моршині 16 квітня стартує пілотний проєкт МОЗ – у місті проведуть позапланову колективну вакцинацію жителів від коронавірусу. Упродовж місяця щеплення отримають близько 3 тисяч людей.
У Моршині проживають 4239 людей. Проєкт передбачає вакцинацію якомога більшої кількості містян.
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Проєкт колективної вакцинації дасть можливість створити максимально безпечні умови для людей, які приїжджають у Моршин для оздоровлення. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що міська влада звернулась до уряду щодо запуску пілотного проєкту з проведення позапланової колективної вакцинації жителів і працівників санаторно-курортних закладів.
Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей,
– додав посадовець.
Працівники мерії та Моршинської міської лікарні проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації. Вони визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.
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Як зазначив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, з першої партії вакцини CoronaVac, яка надійшла на Львівщину, 2,4 тисячі доз виділять для вакцинації жителів Моршина.
До колективної вакцинації залучать 2 бригади – Моршинської міської лікарні та мобільну бригаду Стрийської ЦРЛ. Записатись на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і фейсбук-сторінках міськради та міської лікарні.
"Для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби. Ніщо не зможе захистити нас від коронавірусу ефективніше, ніж щеплення", – зазначив Чемерис.
На вакцинацію вже зголосились працівники багатьох установ міста:
За інформацією ZAXID.NET, мер Моршина Руслан Ільницький розповів, що сімейні лікарі міста вже опитали своїх пацієнтів. Більшість з них попередньо погодились на вакцинацію. Загалом протягом місяця у Моршині планують вакцинувати близько 3 тисяч людей.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу