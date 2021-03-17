Ситуація вимагала непопулярних рішень, – Москаленко пояснив, чому у Львові ввели локдаун

Львів самостійно ввів жорсткий карантин. Можна чітко стверджувати, що місто перебуває у так званій третій хвилі пандемії коронавірусу.

Влада міста упродовж двох тижнів спостерігала за ситуацією. Про це розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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За його словами, динаміка щодо захворюваності доволі невтішна. Адже госпіталізовують не лише критичну групу (60+ років), а й молодих, активних людей, які не мають супутніх захворювань.

Ситуація вимагала ухвалення нових рішень

Тому у місті Лева вирішили розгорнути нові 700 ліжкомісць. Також проводять роботу над відкриттям тимчасових шпиталів.

Але ситуація вимагає, на жаль, непопулярних рішень,

– зазначив Москаленко.

Він наголосив, що перед введенням жорсткого карантину, дали день, щоб підготуватися як сфері послуг, так і закладам культури й освіти.

Нові обмеження у Львові

У Львові з 19 по 28 березня діятиме локдаун . Мер Львова повідомив, що причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.

Діяльність торгових центрів, як зауважив заступник мера, фактично зупинять. Працюватимуть лише супермаркети, де можна купити необхідні продукти.

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Водночас початкова школа перейде на канікули. Обмежування стосуватимуться і сфери послуг, зокрема кафе працюватимуть на виніс або на доставку.

Станом на ранок 17 березня, з 1 300 ліжкомісць є зайнятих 657.