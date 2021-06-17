Моторошна аварія на Львівщині: розбилися двоє п'яних неповнолітніх – фото

На Львівщині 17 червня автівка Volkswagen Jetta на швидкості влетіла у бетонну трубу. За кермом перебував п'яний 17-річний хлопець. Водій та його пасажир потрапили до лікарні.

За інформацією ДСНС Львівщини, аварія трапилась у селі Суховоля. Неповнолітньому загрожує в'язниця.

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Підлітки сильно травмувались

О 6:06 на вулиці Центральній у Суховолі трапилась нищівна ДТП.

17-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, не впорався з керуванням та вилетів у кювет.

Там автівка перекинулась і в'їхала в бетонну трубу.

Внаслідок ДТП водій та його 17-річний пасажир травмувались.

Рятувальники за допомогою підручних засобів деблокували хлопців з автівки.

Неповнолітніх передали медикам.

Їх госпіталізували у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС та поліції Львівщини

Підліток був за кермом п'яний

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують автівкою в стані сп’яніння". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці. Окрім цього, хлопця можуть позбавити керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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