Моторошна знахідка: в одному із сіл Львівщини собаки принесли на подвір'я людську ногу – відео

У селі Гологори, що на Львівщині, 27 лютого собака приніс на подвір'я будинку людську ногу. Правоохоронці вважають, що частина тіла могла належати безвісти зниклому місцевому жителю.

Чоловік зник у листопаді 2020 року. Його тіло знайшли 28 лютого.

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Як собаки принесли людську ногу

Слідчий Золочівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Микола Яремчук розповів, що 27 лютого правоохоронці отримали повідомлення про те, що собаки жителя села Гологори принесли на подвір'я будинку людську ногу. На місце події негайно виїхали слідчі. Правоохоронці встановили, що нога, яку притягнув пес й дійсно була людською. Вона мала пошкодження, тож правоохоронці вилучили моторошну знахідку та скерували на експертизу, щоб встановити характер пошкоджень.

Крім цього, ймовірно нога може належати одному із жителів села Гологірки Золочівського району, який наприкінці осені 2020 року зник безвісти,

– додав Яремчук.

Правоохоронці не виключають, що нога могла б належати й іншому загиблому.

Тіло безвісти зниклого чоловіка невдовзі розшукали. Наразі експерти проводять дослідження.

Дивіться відео, як собаки притягли на подвір'я людську ногу: