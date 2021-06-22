Поліцію викликали очевидці моторошної події. Зловмисник не міг пояснити свого вчинку.
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Чоловік жорстоко вбив собаку
- Приблизно о 8:00 патрульні отримали виклик від небайдужих перехожих.
- Вони розповіли, що біля Малехова, поруч із зупинкою громадського транспорту на трасі Київ – Чоп, невідомий вбиває собаку.
- На місце події негайно виїхали поліцейські.
- Там на них чекало моторошне видовище – чоловік шматком скла розчленовував собаку.
- Нутрощі тварини він складав у пакет.
- Патрульні наказали зловмиснику припинити.
- Чоловік не зміг пояснити поліцейським причину свого вчинку.
- Патрульні встановили особу зловмисника.
- Ним виявився 34-річний житель Рівненської області.
Зловмисник склав рештки тварини в пакет / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та експерта. За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини цього жахливого інциденту.
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Чоловікові загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини