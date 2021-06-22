Моторошне видовище: біля Львова чоловік вбив собаку і склав рештки в пакет – фото

Неподалік Малехова 22 червня патрульні затримали 34-річного чоловіка. Він на зупинці громадського транспорту вбив і розчленував собаку.

Поліцію викликали очевидці моторошної події. Зловмисник не міг пояснити свого вчинку.

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Чоловік жорстоко вбив собаку

Приблизно о 8:00 патрульні отримали виклик від небайдужих перехожих.

Вони розповіли, що біля Малехова, поруч із зупинкою громадського транспорту на трасі Київ – Чоп, невідомий вбиває собаку.

На місце події негайно виїхали поліцейські.

Там на них чекало моторошне видовище – чоловік шматком скла розчленовував собаку.

Нутрощі тварини він складав у пакет.

Патрульні наказали зловмиснику припинити.

Чоловік не зміг пояснити поліцейським причину свого вчинку.

Патрульні встановили особу зловмисника.

Ним виявився 34-річний житель Рівненської області.



Зловмисник склав рештки тварини в пакет / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та експерта. За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини цього жахливого інциденту.

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Чоловікові загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини