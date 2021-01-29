У моторошній ДТП біля Львова загинули чоловік та 2-річна дитина: фото автотрощі
Поблизу Львова 29 січня трапилась смертельна аварія – зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – чоловік та 2-річна дівчинка. Ще 3 постраждалих госпіталізували.
Джерело: поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 14:00 біля села Бережани. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Як трапилась ДТП
- На об'їзній дорозі Львова близько 14:00 зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111.
- Моторошна аварія трапилась на ділянці дороги між містом Винники та поворотом на село Бережани.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda виїхав на зустрічну смугу, де влетів у ВАЗ.
- Внаслідок аварії загинули водій ВАЗ та 2-річна дівчинка, яка їхала в цьому ж авто.
- Також травмувались 3 людей – 2 пасажирів ВАЗу та водій Skoda Yeti. Медики відвезли їх до лікарні.
- Наразі правоохоронці уточнюють особисті дані усіх учасників аварії та діагнози постраждалих.
ДТП трапилась близько 14:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини
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