Поблизу Львова 29 січня трапилась смертельна аварія – зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – чоловік та 2-річна дівчинка. Ще 3 постраждалих госпіталізували.

Джерело: поліція Львівщини Аварія трапилась близько 14:00 біля села Бережани. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. До теми На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись ВАЗ та Fiat: є травмовані – фото Як трапилась ДТП На об'їзній дорозі Львова близько 14:00 зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111.

Моторошна аварія трапилась на ділянці дороги між містом Винники та поворотом на село Бережани.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda виїхав на зустрічну смугу, де влетів у ВАЗ.

Внаслідок аварії загинули водій ВАЗ та 2-річна дівчинка, яка їхала в цьому ж авто.

Також травмувались 3 людей – 2 пасажирів ВАЗу та водій Skoda Yeti. Медики відвезли їх до лікарні.

Наразі правоохоронці уточнюють особисті дані усіх учасників аварії та діагнози постраждалих.

ДТП трапилась близько 14:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини