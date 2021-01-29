У моторошній ДТП біля Львова загинули чоловік та 2-річна дитина: фото автотрощі

29 січня 2021 , 16:14
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Поблизу Львова 29 січня трапилась смертельна аварія – зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – чоловік та 2-річна дівчинка. Ще 3 постраждалих госпіталізували.

Джерело: поліція Львівщини

Аварія трапилась близько 14:00 біля села Бережани. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Як трапилась ДТП

  • На об'їзній дорозі Львова близько 14:00 зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111.
  • Моторошна аварія трапилась на ділянці дороги між містом Винники та поворотом на село Бережани.
  • Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda виїхав на зустрічну смугу, де влетів у ВАЗ.
  • Внаслідок аварії загинули водій ВАЗ та 2-річна дівчинка, яка їхала в цьому ж авто.
  • Також травмувались 3 людей – 2 пасажирів ВАЗу та водій Skoda Yeti. Медики відвезли їх до лікарні.
  • Наразі правоохоронці уточнюють особисті дані усіх учасників аварії та діагнози постраждалих.


ДТП трапилась близько 14:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.


Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини