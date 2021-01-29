У моторошній ДТП біля Львова загинули чоловік та 2-річна дитина: фото автотрощі

16:14

Поблизу Львова 29 січня трапилась смертельна аварія – зіштовхнулись Skoda Yeti та ВАЗ 2111. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – чоловік та 2-річна дівчинка. Ще 3 постраждалих госпіталізували.