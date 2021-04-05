Можуть закрити і авіа, і залізничне сполучення, – Садовий розповів про локдаун у Львові

У Львові вкрай тривожна ситуація з коронавірусом, тож карантин поки не послаблюватимуть. Якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, місто може залишитись без авіа та залізничного сполучень.

У Львові значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож у місті активно працюють над збільшенням резерву ліжок.

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У Львові триває локдаун

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що ситуація з поширенням коронавірусу у місті – невтішна.

"Навколо нас, фактично, всі країни мають локдаун до кінця квітня. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але, якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща", – зазначив міський голова.

За словами Садового, у міських лікарнях станом на 5 квітня перебувають 1112 пацієнтів. Через велику кількість хворих, які потребують госпіталізації у місті вирішили збільшувати кількість ліжок. Тож орієнтовно 10 квітня у міських лікарнях буде 2000 ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Але люди продовжують поступати кожного дня. За вчора, не зважаючи на те, що це була неділя, поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. І це тільки у Львові, по області взагалі більше сотні. Тому наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає,

– додав мер.

Садовий зазначив, що важливо, щоб люди розуміли складність ситуації, адже наразі багато з них нехтують карантинними обмеженнями.

"Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", – підсумував міський голова.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Станом на 5 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1112 пацієнтів. З них 1041 людина – хвора на коронавірус, 70 – перебувають у реанімації, а 33 людини – підключені до апаратів ШВЛ.

Наразі у львівських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Через досить тривожну ситуацію з коронавірусом у місті вирішили розгорнути ще близько 1000 додаткових ліжок.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Своєю чергою, у Львові вирішили продовжити локдаун до 12 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу