Помстився за 1,85 мільйона гривень боргу: поліція затримала псевдомінувальника ТРЦ у Львові
Харківські правоохоронці затримали псевдомінувальника ТРЦ Victoria Gardens, що розташований у Львові. Зловмисник таким дивним чином мстився своєму брату, який орендував там приміщення й заборгував йому 1,85 мільйона гривень.
Джерело:поліція Харківщини
Зловмисник двічі "замінував" торговий центр у Львові. Суд 4 березня обрав чоловікові запобіжний захід.
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Чоловік "мінував" ТРЦ у Львові через борг
- Зловмисник кілька днів поспіль, 24 та 25 січня, повідомляв про замінування ТРЦ Victoria Gardens, що розташований на вулиці Кульпарківській.
- Правоохоронці встановили, що у поліцію телефонував 38-річний житель міста Рубіжне Луганської області, адже він мав мотив для скоєння цього злочину.
- За результатами фоноскопічної експертизи, зразки голосу затриманого були тотожні голосу людини, яка повідомляла про замінування ТРЦ.
- Детективи з'ясували, що у такий спосіб чоловік хотів помститися своєму брату, який заборгував йому 1,85 мільйона гривень і орендував приміщення у Victoria Gardens.
Псевдомінувальника затримали у Харкові / Фото поліції Харківщини
Чоловіка взяли під варту
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років за ґратами.
Правоохоронці 4 березня провели обшук у помешкання затриманого. Цього ж дня Київський районний суд Харкова обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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