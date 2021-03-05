Помстився за 1,85 мільйона гривень боргу: поліція затримала псевдомінувальника ТРЦ у Львові

Харківські правоохоронці затримали псевдомінувальника ТРЦ Victoria Gardens, що розташований у Львові. Зловмисник таким дивним чином мстився своєму брату, який орендував там приміщення й заборгував йому 1,85 мільйона гривень.

Зловмисник двічі "замінував" торговий центр у Львові. Суд 4 березня обрав чоловікові запобіжний захід.

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Чоловік "мінував" ТРЦ у Львові через борг

Зловмисник кілька днів поспіль, 24 та 25 січня, повідомляв про замінування ТРЦ Victoria Gardens, що розташований на вулиці Кульпарківській.

Правоохоронці встановили, що у поліцію телефонував 38-річний житель міста Рубіжне Луганської області, адже він мав мотив для скоєння цього злочину.

За результатами фоноскопічної експертизи, зразки голосу затриманого були тотожні голосу людини, яка повідомляла про замінування ТРЦ.

Детективи з'ясували, що у такий спосіб чоловік хотів помститися своєму брату, який заборгував йому 1,85 мільйона гривень і орендував приміщення у Victoria Gardens.



Псевдомінувальника затримали у Харкові / Фото поліції Харківщини

Чоловіка взяли під варту

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років за ґратами.

Правоохоронці 4 березня провели обшук у помешкання затриманого. Цього ж дня Київський районний суд Харкова обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.