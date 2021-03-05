Помстився за 1,85 мільйона гривень боргу: поліція затримала псевдомінувальника ТРЦ у Львові

Джерело:поліція Харківщини
Харківські правоохоронці затримали псевдомінувальника ТРЦ Victoria Gardens, що розташований у Львові. Зловмисник таким дивним чином мстився своєму брату, який орендував там приміщення й заборгував йому 1,85 мільйона гривень.
Зловмисник двічі "замінував" торговий центр у Львові. Суд 4 березня обрав чоловікові запобіжний захід.
До теми У Львові замінували приміщення ЛОДА та СБУ: фото
Псевдомінувальника затримали у Харкові / Фото поліції Харківщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років за ґратами.
Правоохоронці 4 березня провели обшук у помешкання затриманого. Цього ж дня Київський районний суд Харкова обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.