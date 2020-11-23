У Львівському муніципальному мистецькому центрі 23 листопада відкрили першу виставку під назвою "Чому у Львові будуть художниці". Вона присвячена сучасному мистецтву, яке створюють жінки.

Виставку можна переглянути у Муніципальному мистецькому центрі на вулиці Стефаника. Вона триватиме до 22 січня 2021 року. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Яка ідея виставки "Чому у Львові будуть художниці"

Експозиція представить роботи 14 мисткинь, які утворять 7 діалогів:

Жанна Кадирова – Аліна Соколова;

Віка Довгадзе – АнтіГонна;

Влада Ралко – Аліна Kлейтман;

КinderAlbum – Катя Лібкінд;

Анастасія Руднєва – Ксенія Гнилицька;

Katarzyna Kozyra – Катерина Єрмолаєва;

Анна Сидоренко – Анна Звягінцева.

Співкуратор виставки, художник Олег Сусленко розповів, що дехто з художниць навіть не підозрював про існування одна одної.

Хтось – дуже широко відомий у вузьких колах. Хтось має розкішний досвід виставкової історії за кордоном, але у нас про це нічого не чули. Про когось всі чули, але не знають, хто це. Про когось всі почали потрошки забувати, хоча так не мало б бути. А є ще "нові, дикі", про яких теж мало відомо. Тож це буде не тільки виставка робіт художниць, а й розмова про те, хто вони, і чому ми маємо подивитись на їхнє мистецтво,

– розповів Сусленко.

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Коли можна відвідати виставку

Виставка "Чому у Львові будуть художниці" експонуватиметься до 22 січня 2021 року. Відвідати її можна щодня з 10:00 до 21:00.

року. Відвідати її можна щодня з 10:00 до 21:00. Вхід у Муніципальний мистецький центр вільний . Проте, усі відвідувачі повинні носити маску та пройти обов'язковий температурний контроль.

у Муніципальний мистецький центр . Проте, усі відвідувачі повинні носити маску та пройти обов'язковий температурний контроль. Впродовж 2 місяців у Муніципальному мистецькому центрі відбуватимуться зустрічі з кураторами, авторські екскурсії та дискусії , а сама експозиція буде постійно змінюватись.

, а сама експозиція буде постійно змінюватись. У двох залах експозиції виставлятимуть твори 18+ .

. Усі анонси подій у Муніципальному мистецькому центрі можна переглянути у фейсбуці.

Експозиція постійно змінюватиметься

"На старті у нас є 7 діалогів, і кожна художниця має умовно свій кубічний метр простору галереї. Ми хочемо дати можливість впродовж виставки "передавати естафету", щоб кожна художниця могла змінити діалог робіт на стіні й включити в нього авторку/автора на свій розсуд. Так ми будемо мати постійно змінну експозицію", – додав співкуратор виставки, художник Павло Ковач.

Виставка поповнюватиметься інклюзивними елементами. Зокрема, тут запланована звукова експлікація до частини експозиції, тактильний експонат, а опис виставки дублюватиметься на аркушах шрифтом Брайля.

Мистецтво, якого не було у Львові

У перший рік роботи Муніципального мистецького центру виставки об'єднають спільною темою – "Мистецтво, якого не було у Львові". За словами керівниці центру Ляни Мицько, кожна виставка супроводжуватиметься паралельними дискусіями, освітніми програмами та колабораціями, які дозволять ще більше заглибитись в експозиції.

Наше завдання спільно з кураторами центру та експертною радою – зробити цей простір максимально відкритим і вільним для висловлювань, зберігаючи водночас непрості теми домінуючими. Думаю, саме перша виставка "Чому Львові будуть художниці" достойно підійме цей дискурс на загальноміський рівень,

– розповіла Мицько.

До теми У Львові відкрили муніципальний мистецький центр: що там буде — фото

Цікаво! Львівський мистецький муніципальний центр відкрився 19 жовтня на вулиці Стефаника, 11. У сучасний культурному просторі є галерея із виставковою площею 100 квадратних метрів, лекторій, медіатека та кав'ярня. Робота над створенням центру тривала від листопада 2019 року.