У Муніципальному мистецькому центрі Львова відкрили першу виставку
У Львівському муніципальному мистецькому центрі 23 листопада відкрили першу виставку під назвою "Чому у Львові будуть художниці". Вона присвячена сучасному мистецтву, яке створюють жінки.
Виставку можна переглянути у Муніципальному мистецькому центрі на вулиці Стефаника. Вона триватиме до 22 січня 2021 року. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Яка ідея виставки "Чому у Львові будуть художниці"
Експозиція представить роботи 14 мисткинь, які утворять 7 діалогів:
- Жанна Кадирова – Аліна Соколова;
- Віка Довгадзе – АнтіГонна;
- Влада Ралко – Аліна Kлейтман;
- КinderAlbum – Катя Лібкінд;
- Анастасія Руднєва – Ксенія Гнилицька;
- Katarzyna Kozyra – Катерина Єрмолаєва;
- Анна Сидоренко – Анна Звягінцева.
Співкуратор виставки, художник Олег Сусленко розповів, що дехто з художниць навіть не підозрював про існування одна одної.
Хтось – дуже широко відомий у вузьких колах. Хтось має розкішний досвід виставкової історії за кордоном, але у нас про це нічого не чули. Про когось всі чули, але не знають, хто це. Про когось всі почали потрошки забувати, хоча так не мало б бути. А є ще "нові, дикі", про яких теж мало відомо. Тож це буде не тільки виставка робіт художниць, а й розмова про те, хто вони, і чому ми маємо подивитись на їхнє мистецтво,
– розповів Сусленко.
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Коли можна відвідати виставку
- Виставка "Чому у Львові будуть художниці" експонуватиметься до 22 січня 2021 року. Відвідати її можна щодня з 10:00 до 21:00.
- Вхід у Муніципальний мистецький центр вільний. Проте, усі відвідувачі повинні носити маску та пройти обов'язковий температурний контроль.
- Впродовж 2 місяців у Муніципальному мистецькому центрі відбуватимуться зустрічі з кураторами, авторські екскурсії та дискусії, а сама експозиція буде постійно змінюватись.
- У двох залах експозиції виставлятимуть твори 18+.
- Усі анонси подій у Муніципальному мистецькому центрі можна переглянути у фейсбуці.
Експозиція постійно змінюватиметься
"На старті у нас є 7 діалогів, і кожна художниця має умовно свій кубічний метр простору галереї. Ми хочемо дати можливість впродовж виставки "передавати естафету", щоб кожна художниця могла змінити діалог робіт на стіні й включити в нього авторку/автора на свій розсуд. Так ми будемо мати постійно змінну експозицію", – додав співкуратор виставки, художник Павло Ковач.
Виставка поповнюватиметься інклюзивними елементами. Зокрема, тут запланована звукова експлікація до частини експозиції, тактильний експонат, а опис виставки дублюватиметься на аркушах шрифтом Брайля.
Мистецтво, якого не було у Львові
У перший рік роботи Муніципального мистецького центру виставки об'єднають спільною темою – "Мистецтво, якого не було у Львові". За словами керівниці центру Ляни Мицько, кожна виставка супроводжуватиметься паралельними дискусіями, освітніми програмами та колабораціями, які дозволять ще більше заглибитись в експозиції.
Наше завдання спільно з кураторами центру та експертною радою – зробити цей простір максимально відкритим і вільним для висловлювань, зберігаючи водночас непрості теми домінуючими. Думаю, саме перша виставка "Чому Львові будуть художниці" достойно підійме цей дискурс на загальноміський рівень,
– розповіла Мицько.
До теми У Львові відкрили муніципальний мистецький центр: що там буде — фото
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