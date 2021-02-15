У ЗМІ поширилась інформація про те, що очільник Головного управління Нацполіції у Львівській області Василь Віконський подав у відставку. Нового керівника, ймовірно, призначать 16 лютого.

Наступником Віконського, ймовірно, стане Олександр Шляховський. Раніше він очолював Нацполіцію Закарпаття Читайте також Вже 32 роки у горі та радості: бійці батальйону "Львів" розповіли історію свого кохання Василь Віконський подав у відставку За власною інформацією ZAXID.NET у правоохоронних органах, Віконський звільнився з посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області. Нового очільника львівської поліції планують призначити у вівторок, 16 лютого. Наразі Віконський поки не прокоментував інформацію щодо своєї відставки. Коротко про Василя Віконського У вересні 2019 року Віконський очолив ГУ НП у Львівській області.

До цього він працював на аналогічній посаді на Хмельниччині, а перед тим був заступником начальника поліції в Івано-Франківській області.

Віконський також працював на різних посадах у спецпідрозділі "Беркут" – від старшого сержанта до заступника командира роти.

Призначення нового очільника Нацполіції Львівщини відбудеться 16 лютого.

За інформацією ZAXID.NET, ним, ймовірно, стане 38-річний Олександр Шляховський, який до цього очолював Нацполіцію Закарпатської області.

Також Шляховський працював заступником начальника Нацполіції Київщини та відповідав за роботу кримінальної поліції.