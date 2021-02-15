Начальник Нацполіції Львівщини Василь Віконський подав у відставку: що відомо
Віконський подав у відставку / ZAXID.NET
У ЗМІ поширилась інформація про те, що очільник Головного управління Нацполіції у Львівській області Василь Віконський подав у відставку. Нового керівника, ймовірно, призначать 16 лютого.
Джерело:ZAXID.NET
Наступником Віконського, ймовірно, стане Олександр Шляховський. Раніше він очолював Нацполіцію Закарпаття
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Василь Віконський подав у відставку
За власною інформацією ZAXID.NET у правоохоронних органах, Віконський звільнився з посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Нового очільника львівської поліції планують призначити у вівторок, 16 лютого. Наразі Віконський поки не прокоментував інформацію щодо своєї відставки.
Коротко про Василя Віконського
- У вересні 2019 року Віконський очолив ГУ НП у Львівській області.
- До цього він працював на аналогічній посаді на Хмельниччині, а перед тим був заступником начальника поліції в Івано-Франківській області.
- Віконський також працював на різних посадах у спецпідрозділі "Беркут" – від старшого сержанта до заступника командира роти.
- Призначення нового очільника Нацполіції Львівщини відбудеться 16 лютого.
- За інформацією ZAXID.NET, ним, ймовірно, стане 38-річний Олександр Шляховський, який до цього очолював Нацполіцію Закарпатської області.
- Також Шляховський працював заступником начальника Нацполіції Київщини та відповідав за роботу кримінальної поліції.
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