Начальник Нацполіції Львівщини Василь Віконський подав у відставку: що відомо

15 лютого 2021 , 13:21
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Джерело:

ZAXID.NET

У ЗМІ поширилась інформація про те, що очільник Головного управління Нацполіції у Львівській області Василь Віконський подав у відставку. Нового керівника, ймовірно, призначать 16 лютого.

Наступником Віконського, ймовірно, стане Олександр Шляховський. Раніше він очолював Нацполіцію Закарпаття

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Василь Віконський подав у відставку

За власною інформацією ZAXID.NET у правоохоронних органах, Віконський звільнився з посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Нового очільника львівської поліції планують призначити у вівторок, 16 лютого. Наразі Віконський поки не прокоментував інформацію щодо своєї відставки.

Коротко про Василя Віконського

  • У вересні 2019 року Віконський очолив ГУ НП у Львівській області.
  • До цього він працював на аналогічній посаді на Хмельниччині, а перед тим був заступником начальника поліції в Івано-Франківській області.
  • Віконський також працював на різних посадах у спецпідрозділі "Беркут" – від старшого сержанта до заступника командира роти.
  • Призначення нового очільника Нацполіції Львівщини відбудеться 16 лютого.
  • За інформацією ZAXID.NET, ним, ймовірно, стане 38-річний Олександр Шляховський, який до цього очолював Нацполіцію Закарпатської області.
  • Також Шляховський працював заступником начальника Нацполіції Київщини та відповідав за роботу кримінальної поліції.