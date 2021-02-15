Начальник Нацполіції Львівщини Василь Віконський подав у відставку: що відомо

Джерело:ZAXID.NET
У ЗМІ поширилась інформація про те, що очільник Головного управління Нацполіції у Львівській області Василь Віконський подав у відставку. Нового керівника, ймовірно, призначать 16 лютого.
Наступником Віконського, ймовірно, стане Олександр Шляховський. Раніше він очолював Нацполіцію Закарпаття
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За власною інформацією ZAXID.NET у правоохоронних органах, Віконський звільнився з посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Нового очільника львівської поліції планують призначити у вівторок, 16 лютого. Наразі Віконський поки не прокоментував інформацію щодо своєї відставки.