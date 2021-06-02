Чоловіка визнали винним у розповсюдженні порнографії. Йому присудили рік умовного покарання.
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Чоловік надсилав листи з матюками та порнографією
- 69-річний львів'янин Василь Верескун надсилав сороміцькі повідомлення у Сихівську районну адміністрацію Львова та у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури.
- У вироку суду вказано, що у жовтні 2020 року пенсіонер надіслав 4 листи у дисциплінарну комісію адвокатури.
- До них чоловік прикріпив порнографічні зображення, які знайшов в інтернеті.
- Невідомо, про що саме писав Верескун у своїх листах і для чого він це робив.
- Окрім того, пенсіонер надіслав 3 листи з матюками та порнокартинками у Сихівську районну адміністрацію.
Суд виніс пенсіонерові вирок
Суддя Сихівського райсуду Софія Чорна 27 листопада 2021 року визнала Василя Верескуна винним у розповсюдженні порнографії.
Чоловікові призначили рік іспитового терміну. Протягом цього часу пенсіонер повинен час від часу з'являтись для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.