Чоловіка визнали винним у розповсюдженні порнографії. Йому присудили рік умовного покарання.

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Чоловік надсилав листи з матюками та порнографією

69-річний львів'янин Василь Верескун надсилав сороміцькі повідомлення у Сихівську районну адміністрацію Львова та у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури.

У вироку суду вказано, що у жовтні 2020 року пенсіонер надіслав 4 листи у дисциплінарну комісію адвокатури.

До них чоловік прикріпив порнографічні зображення, які знайшов в інтернеті.

Невідомо, про що саме писав Верескун у своїх листах і для чого він це робив.

Окрім того, пенсіонер надіслав 3 листи з матюками та порнокартинками у Сихівську районну адміністрацію.

Суд виніс пенсіонерові вирок

Суддя Сихівського райсуду Софія Чорна 27 листопада 2021 року визнала Василя Верескуна винним у розповсюдженні порнографії.

Чоловікові призначили рік іспитового терміну. Протягом цього часу пенсіонер повинен час від часу з'являтись для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Цікаво! Ім'я Василя Верескуна кілька разів фігурувало у судових справах. У квітні Сихівський райсуд залишив без розгляду позов пенсіонера щодо самовільно розширеної квартири проти сім'ї львів'ян. У 2020 році ЛКП "Під Зуброю" стягнуло з львів'янина 5 тисяч гривень боргу за комунальні послуги. Верескун керує Львівської обласною благодійної організації "Допомога родинам Чорнобиля".