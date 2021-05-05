Міст через річку Західний Буг у селі Гайок обвалився 3 травня. Його збудували ще у 1960 році й відтоді жодного разу не ремонтували.

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Обвал моста – надзвичайна ситуація об'єктового рівня

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик розповів, що обласна комісія ТЕБ та НС класифікувала обвал мосту в селі Гайок як надзвичайну ситуацію об'єктового рівня.

Під час засідання комісії представникам департаменту дорожнього господарства та Служби автомобільних доріг доручили упродовж 3 місяців позачергово обстежити усі аварійні мости області. Окрім цього, служба повинна надати на затвердження Патрульній поліції кінцеву схему об'їзду аварійної ділянки.

Для великогабаритного транспорту: дороги Радехів – Червоноград – Великі Мости – Гайок та Радехів – Лопатин – Буськ – Львів.

Для легкових автомобілів, "швидких", автобусів тощо: дорога Долина – Сілець – Старий Добротвір – Гайок.

Годик доручив Службі автомобільних доріг розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Також перед мостом необхідно встановити дорожні знаки об'їзду ділянки, відповідно до затвердженої схеми. На під'їзді до зруйнованої переправи цілодобово чергуватимуть правоохоронці.

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На місці обвалу мосту тривають демонтажні роботи

У Службі автомобільних доріг розповіли, що на місці обвалу моста вже тривають демонтажні роботи.

Внаслідок руйнування моста завдано чимало шкоди мешканцям та гостям регіону, а саме: припинено міжобласне автомобільне та приміське автобусне сполучення, рух громадського транспорту, ускладнено вантажне перевезення критично важливих вантажів та товарів,

– зазначили у службі.

Для об'їзду зруйнованої переправи вже встановили всі відповідні дорожні знаки. Наразі робітники розпочали демонтаж зруйнованих елементів мосту та підготовку до проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Дивіться фото зруйнованого моста / Фото Служби автомобільних доріг Львівщини

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Ймовірною причиною обвалу мосту є рух вантажівок

На думку кандидата технічних наук Максима Коваля, руйнацію моста спричинила безвідповідальність водіїв. Через аварійний стан переправи тут був заборонений рух вантажівок. Проте, попри це, водії багатотонного транспорту продовжували нею курсувати.

Зверніть увагу! Міст, який обвалився у селі Гайок, планували ремонтувати влітку 2021 року. Його внесли до програми відновлення, в межах якої на Львівщині повинні відновити 50 мостів.