Надзвичайники показали, як рятували людей з підйомника у Славському: відео
Рятувальники знімали людей з канатної дороги / ДСНС
У Славському, що на Львівщині, рятувальники 1 січня знімали людей з канатної дороги, яка раптово зупинилась. Їм вдалося зняти всіx 74 людей, які перебували на підйомнику.
Серед усіх врятованих є 13 дітей і 3 вагітних жінки. Відео порятунку опублікували у телеграм-каналі ДСНС Львівщини.
Цікаво У Славському зупинилася канатна дорога: люди опинилися в пастці – фото
Надзвичайники розпочали порятунок о 14:20. Повністю завершили роботу о 16:05. У ДСНС зазначили, що температура повітря була 1 градус тепла.
Як рятувальники знімали людей з підйомника у Славському: дивіться відео
Інцидент у Славському: коротко
- У ДСНС розповіли, що інцидент трапився на канатній дорозі на гору Тростян біля бази "Динамо", повідомляє ZAXID.NET.
- Аварія трапилась через те, що вийшла з ладу трансформаторна підстанція. Там намагались підключити електрогенератор. це не вдалося зробити, адже потрібно було багато часу.
- До роботи залучили 16 рятувальників і 2 одиниці техніки.
Поділитися новиною