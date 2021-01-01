У Славському, що на Львівщині, рятувальники 1 січня знімали людей з канатної дороги, яка раптово зупинилась. Їм вдалося зняти всіx 74 людей, які перебували на підйомнику.

Серед усіх врятованих є 13 дітей і 3 вагітних жінки. Відео порятунку опублікували у телеграм-каналі ДСНС Львівщини. Цікаво У Славському зупинилася канатна дорога: люди опинилися в пастці – фото Надзвичайники розпочали порятунок о 14:20. Повністю завершили роботу о 16:05. У ДСНС зазначили, що температура повітря була 1 градус тепла. Як рятувальники знімали людей з підйомника у Славському: дивіться відео Інцидент у Славському: коротко У ДСНС розповіли, що інцидент трапився на канатній дорозі на гору Тростян біля бази "Динамо", повідомляє ZAXID.NET.

Аварія трапилась через те, що вийшла з ладу трансформаторна підстанція. Там намагались підключити електрогенератор. це не вдалося зробити, адже потрібно було багато часу.

До роботи залучили 16 рятувальників і 2 одиниці техніки.