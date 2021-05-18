Намагались проскочити: у Львові авто сім'ї з 3-річною дитиною затисло між трамваями – відео

У Львові 17 травня авто Ford Fiesta, у якому їхало подружжя з маленькою дитиною, потрапило у нищівну ДТП. Водійка намагалась обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один. Внаслідок аварії автівка сильно постраждала, тож ремонту вона не підлягає.

Аварія трапилась на вулиці Замарстинівській о 21:20. На щастя, у ДТП ніхто суттєво не постраждав.

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Водійка намагалась обігнати трамвай

На початку вулиці Замарстинівської авто Ford Fiesta затисло між двома трамваями.

Водійка намагалась обігнати трамвай, що їхав попереду, проте вона не помітила, що назустріч їхав ще один.

Внаслідок ДТП легковик потрапив під колеса електротранспорту.

Авто розтрощило вщент. У легковика вирвались колеса та пом'ялась передня частина.

За інформацією "Варта 1", авто забрав евакуатор. Ремонту воно не підлягає.

Трамваї, своєю чергою, суттєвих ушкоджень не отримали.

Дивіться відео з місця ДТП:

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В автівці перебувала маленька дитина

У салоні легковика перебувала родина з 3-річною дитиною. На щастя, ніхто суттєвих травм не отримав. Відомо, що дівчинка сиділа в автокріслі. Після ДТП її витягли з салону та передали медикам для огляду. 32-річна водійка також звернулась у лікарню за медичною допомогою.

Обох водіїв трамваїв перевірили на стан сп’яніння. Результат виявився негативним. У "Львівелектротрансі" розповіли, що через ДТП простій трамваїв тривав півтори години. Наразі причини та обставини аварії встановлює поліція.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1"