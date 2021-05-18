Намагались проскочити: у Львові авто сім'ї з 3-річною дитиною затисло між трамваями – відео

У Львові 17 травня авто Ford Fiesta, у якому їхало подружжя з маленькою дитиною, потрапило у нищівну ДТП. Водійка намагалась обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один. Внаслідок аварії автівка сильно постраждала, тож ремонту вона не підлягає.
Аварія трапилась на вулиці Замарстинівській о 21:20. На щастя, у ДТП ніхто суттєво не постраждав.
Цікаво Потрійна ДТП та "зустріч" з локомотивом: на Львівщині п'яний водій влаштував аварію
Водійка намагалась обігнати трамвай
- На початку вулиці Замарстинівської авто Ford Fiesta затисло між двома трамваями.
- Водійка намагалась обігнати трамвай, що їхав попереду, проте вона не помітила, що назустріч їхав ще один.
- Внаслідок ДТП легковик потрапив під колеса електротранспорту.
- Авто розтрощило вщент. У легковика вирвались колеса та пом'ялась передня частина.
- За інформацією "Варта 1", авто забрав евакуатор. Ремонту воно не підлягає.
- Трамваї, своєю чергою, суттєвих ушкоджень не отримали.
Дивіться відео з місця ДТП:
До теми Заснула за кермом: у Львові авто 55-річної водійки врізалось в дерево і перекинулось – відео
В автівці перебувала маленька дитина
У салоні легковика перебувала родина з 3-річною дитиною. На щастя, ніхто суттєвих травм не отримав. Відомо, що дівчинка сиділа в автокріслі. Після ДТП її витягли з салону та передали медикам для огляду. 32-річна водійка також звернулась у лікарню за медичною допомогою.
Обох водіїв трамваїв перевірили на стан сп’яніння. Результат виявився негативним. У "Львівелектротрансі" розповіли, що через ДТП простій трамваїв тривав півтори години. Наразі причини та обставини аварії встановлює поліція.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1"