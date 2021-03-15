Хотів довести відсутність пандемії: в лікарні на Закарпатті затримали активіста зі Львова

В Іршаві на Закарпатті 13 березня скандальновідомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення районної лікарні. Він намагався довести, що коронавірус — вигадка. Згодом чоловіка затримала поліція.
Інформацію про це "коронаскептик" опублікував на своїй сторінці у фейсбук. З відео видно, що він був там не сам, а зі своїми прихильниками.
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Чому Стахів увірвався в лікарню
Це не перший випадок, коли чоловік вривається до лікарень, де лікують хворих на коронавірус. Завжди в таких ситуаціях він веде трансляцію в мережі та переконує підписників у відсутності пандемії коронавірусу.
У районній лікарні чоловік називав себе "вільним журналістом" і заходив у палати, щоб поспілкуватися з пацієнтами.
Цього разу поліцію викликали лікарі.
Як покарали зловмисників
- Їх відвезли до відділу поліції.
- Після складання адмінпротоколу затриманих відпустили.
- Тепер на них чекає покарання за статтею про порушення карантину.
- Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Хто такий Остап Стахів?
35-річного активіста знають у Львові як провокатора та голову громадської організації "Ідея нації". Його кілька разів кидали до смітників і обливали зеленкою за організацію, ймовірно, проплачених мітингів і розслідувань.
У 2015 висувався на посаду мера Винників від Української республіканської партії. У 2019 році балотувався до Верховної Ради. Тоді він публікував
соціологію
про підтримку у понад 18%, але набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році балотувався на посаду мера Львова. Від початку карантину влаштовував провокації в лікарнях Львова та інших міст. Транслював свої порушення в соцмережах і переконував, що жодної пандемії немає. У грудні 2020 проводив пікети проти вакцинації.