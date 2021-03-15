Хотів довести відсутність пандемії: в лікарні на Закарпатті затримали активіста зі Львова

15 березня 2021 , 18:44
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Джерело:

Zaxid.net

В Іршаві на Закарпатті 13 березня скандальновідомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення районної лікарні. Він намагався довести, що коронавірус — вигадка. Згодом чоловіка затримала поліція.

Інформацію про це "коронаскептик" опублікував на своїй сторінці у фейсбук. З відео видно, що він був там не сам, а зі своїми прихильниками.

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Чому Стахів увірвався в лікарню

Це не перший випадок, коли чоловік вривається до лікарень, де лікують хворих на коронавірус. Завжди в таких ситуаціях він веде трансляцію в мережі та переконує підписників у відсутності пандемії коронавірусу.

У районній лікарні чоловік називав себе "вільним журналістом" і заходив у палати, щоб поспілкуватися з пацієнтами.

Цього разу поліцію викликали лікарі.

Як покарали зловмисників

  • Їх відвезли до відділу поліції.
  • Після складання адмінпротоколу затриманих відпустили.
  • Тепер на них чекає покарання за статтею про порушення карантину.
  • Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Хто такий Остап Стахів?

35-річного активіста знають у Львові як провокатора та голову громадської організації "Ідея нації". Його кілька разів кидали до смітників і обливали зеленкою за організацію, ймовірно, проплачених мітингів і розслідувань.

У 2015 висувався на посаду мера Винників від Української республіканської партії. У 2019 році балотувався до Верховної Ради. Тоді він публікував соціологію про підтримку у понад 18%, але набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році балотувався на посаду мера Львова. Від початку карантину влаштовував провокації в лікарнях Львова та інших міст. Транслював свої порушення в соцмережах і переконував, що жодної пандемії немає. У грудні 2020 проводив пікети проти вакцинації.