Хотів довести відсутність пандемії: в лікарні на Закарпатті затримали активіста зі Львова

В Іршаві на Закарпатті 13 березня скандальновідомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення районної лікарні. Він намагався довести, що коронавірус — вигадка. Згодом чоловіка затримала поліція.

Інформацію про це "коронаскептик" опублікував на своїй сторінці у фейсбук. З відео видно, що він був там не сам, а зі своїми прихильниками.

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Чому Стахів увірвався в лікарню

Це не перший випадок, коли чоловік вривається до лікарень, де лікують хворих на коронавірус. Завжди в таких ситуаціях він веде трансляцію в мережі та переконує підписників у відсутності пандемії коронавірусу.

У районній лікарні чоловік називав себе "вільним журналістом" і заходив у палати, щоб поспілкуватися з пацієнтами.

Цього разу поліцію викликали лікарі.

Як покарали зловмисників

Їх відвезли до відділу поліції.

Після складання адмінпротоколу затриманих відпустили.

Тепер на них чекає покарання за статтею про порушення карантину.

Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.