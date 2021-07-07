Трагічний інцидент трапився у мікрорайоні Підзамче, на вулиці Ковалевської. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми Біля Львова з вікна 6 поверху випав 4-річний хлопчик
Львів'янин загинув під час спроби залізти у власну квартиру
- Опівдні 7 липня на вулиці Ковалевської чоловік впав з 3 поверху.
- Він отримав важкі травми та загинув на місці.
- У поліції підтвердили інформацію про цей нещасний випадок.
- Виклик надійшов до поліції приблизно о 12:15.
- Загиблим виявився 30-річний львів'янин.
- Наразі на місці події працюють слідчі.
- Вони намагаються встановити обставини його загибелі.
- Правоохоронці поки не надають більше деталей.
- Однак свідки події зазначили, що львів'янин не мав ключів від своєї квартири.
- Він вирішив залізти туди через вікно. Проте чоловік не втримався і впав.