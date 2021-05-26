Намагався зґвалтувати 26-річну жінку: львівського школяра звільнили від покарання

У Львові 18-річний хлопець, учень 10 класу навчально-реабілітаційного центру "Оберіг", у 2020 році намагався зґвалтувати 26-річну одеситку. На щастя, жінка змогла відбитись від нападника і його невдовзі затримали. Суд звільнив школяра від відбування покарання.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Стрийська – Наукова. Жінка поверталась з весілля, заради якого приїхала до Львова на кілька днів.

До теми Вривався в жіночі туалети: ґвалтівнику в Києві дали тільки 3 роки в'язниці

Школяр у балаклаві напав на одеситку

За матеріалами слідства, вночі 21 вересня 2020 року поблизу перехрестя вулиць Стрийська – Наукова 18-річний хлопець намагався зґвалтувати 26-річну жінку.

Одеситка приїхала до Львова на весілля. Коли на неї напав школяр, вона саме поверталась зі святкування.

Хлопець підкрався до неї ззаду та напав. Львів'янину вдалось стягнути з жінки білизну та колготи.

Проте, на щастя, одеситка відбилась від нападника тортом та сумкою і втекла.

Після цього вона викликала поліцію. Правоохоронці затримали школяра у сквері на вулиці Стрийській.

У суді хлопець визнав свою провину. Школяр розповів, що йому соромно за свою поведінку.

За словами львів'янина, приблизно о 4:00 він побачив на вулиці Стрийській жінку та захотів з нею познайомитись.

Школяр був у кепці та балаклаві. Він зайшов за одеситкою у двір між будинками.

Там хлопець схопив її та намагався зґвалтувати. Пояснити свого вчинку львів'янин не зміг.

Читайте також Бив по голові та ліз під спідницю: в Одесі жінка дивом врятувалася від ґвалтівника

Суд звільнив хлопця від покарання

У вироку суду вказано, що 18-річний хлопець є учнем 10 класу навчально-реабілітаційного центру "Оберіг". Він перебуває на обліку у Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері. За висновком судово-психіатричного експерта, львів'янин не має психічної хвороби, але у нього є розумова відсталість. Однак експертиза встановила, що хлопець усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати.

Суддя Сихівського райсуду Львова Людмила Сабара, дослідивши матеріали справи, визнала львів'янина винним у спробі зґвалтування. Йому призначили 3 роки за ґратами. Проте суд звільнив хлопця від відбування покарання, встановивши натомість 1,5 року умовного терміну.