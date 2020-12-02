Напад на ветеранів АТО у Львові: трьом поліцейським оголосили про підозру
Поліцейським, які жорстоко побили ветеранів АТО Андрія Мочурада та Віктора Бараника, 2 грудня оголосили про підозру. Чоловіки напали на учасників війни на Донбасі у центрі Львова в ніч з 15 на 16 листопада.
Поліцейським з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей оголосили підозру в груповому хуліганстві. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Зловмисникам оголосили про підозру
Слідчі встановили, що троє п'яних поліцейських з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19 – 20 років напали на ветеранів АТО. Інцидент трапився на проспекті Свободи у Львові. Нападники були у цивільному. Про те, що вони чинні правоохоронці, дізнались тільки у відділку поліції.
Поліцейським оголосили про підозру в хуліганстві, вчиненому групою людей. Максимальне покарання, яке передбачає ця стаття, – до 4 років за ґратами.
Наразі слідчі ДБР у Львові проводять досудове розслідування. Невдовзі нападникам оберуть запобіжні заходи.
Коротко про напад поліцейських на ветеранів АТО у Львові
- У ніч з 15 на 16 листопада у центрі Львова троє п'яних чоловіків побили ветеранів АТО – Андрія Мочурада та його товариша Віктора Бараника.
- У Галицькому відділі поліції встановили, що нападниками були поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони перебували поза службою.
- Нападниками виявились патрульний Чернівецької області Андрій Остапович, патрульний з Ковеля Богдан Вовчик та працівник СРПП Бережанського відділу поліції Павло Ціцерман.
- Двох зловмисників вже звільнили з Нацполіції.
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