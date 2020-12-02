Поліцейським, які жорстоко побили ветеранів АТО Андрія Мочурада та Віктора Бараника, 2 грудня оголосили про підозру. Чоловіки напали на учасників війни на Донбасі у центрі Львова в ніч з 15 на 16 листопада.

Поліцейським з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей оголосили підозру в груповому хуліганстві. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

Цікаво Підробили довідки та отримали 1,3 мільйона: на Львівщині судитимуть колишніх правоохоронців

Зловмисникам оголосили про підозру

Слідчі встановили, що троє п'яних поліцейських з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19 – 20 років напали на ветеранів АТО. Інцидент трапився на проспекті Свободи у Львові. Нападники були у цивільному. Про те, що вони чинні правоохоронці, дізнались тільки у відділку поліції.

Поліцейським оголосили про підозру в хуліганстві, вчиненому групою людей. Максимальне покарання, яке передбачає ця стаття, – до 4 років за ґратами.

Наразі слідчі ДБР у Львові проводять досудове розслідування. Невдовзі нападникам оберуть запобіжні заходи.

Коротко про напад поліцейських на ветеранів АТО у Львові