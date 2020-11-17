Поліцейські зі спини напали на ветеранів АТО у центрі Львова: деталі
У Львові напали на двох активістів і водночас учасників війни на Донбасі – Андрія Мочурада та його товариша Віктора Бараника. Зловмисниками виявилися працівники поліції, водночас вони були не тверезими. Інцидент трапився приблизно опівночі 16 листопада.
Напад на Мочурада та Бараника: подробиці
Деталі у фейсбуці оприлюднив сам Андрій Мочурад. За його словами, на нього та його побратима напали зі спини троє молодиків спортивної тілобудови. Активіст наголошує, що напад відбувся без жодного приводу у самому центрі Львова.
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У результаті Андрій Мочурад і Віктор Бараник зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості – зокрема, їм зламали ніс і зуби та вони отримали численні забої.
Що відомо про зловмисників
Щодо нападників, то вони спробували втекти. Однак правоохоронцям їх вдалося затримати. А під час затримання виявилося, що зловмисники – чинні працівники поліції. У момент нападу вони були в цивільному. Крім того, відомо, що у Львові перебували на навчанні.
Імена нападників
- Паво Цімерман,
- Богдан Вовчик,
- Андрій Остапович
Мочурад зауважив, що у відділку молодики вихвалялись тим, що вони – не тверезі, та що їх відмажуть, "бо самі поліція".
Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападників не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів поліції, які будучи при виконанні, "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати,
– констатував ветеран АТО.
Він додав, що зловмисників уже відпустили.
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