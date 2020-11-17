У Львові напали на двох активістів і водночас учасників війни на Донбасі – Андрія Мочурада та його товариша Віктора Бараника. Зловмисниками виявилися працівники поліції, водночас вони були не тверезими. Інцидент трапився приблизно опівночі 16 листопада.

Напад на Мочурада та Бараника: подробиці

Деталі у фейсбуці оприлюднив сам Андрій Мочурад. За його словами, на нього та його побратима напали зі спини троє молодиків спортивної тілобудови. Активіст наголошує, що напад відбувся без жодного приводу у самому центрі Львова.

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У результаті Андрій Мочурад і Віктор Бараник зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості – зокрема, їм зламали ніс і зуби та вони отримали численні забої.

Що відомо про зловмисників

Щодо нападників, то вони спробували втекти. Однак правоохоронцям їх вдалося затримати. А під час затримання виявилося, що зловмисники – чинні працівники поліції. У момент нападу вони були в цивільному. Крім того, відомо, що у Львові перебували на навчанні.

Імена нападників

Паво Цімерман,

Богдан Вовчик,

Андрій Остапович

Мочурад зауважив, що у відділку молодики вихвалялись тим, що вони – не тверезі, та що їх відмажуть, "бо самі поліція".

Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападників не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів поліції, які будучи при виконанні, "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати,

– констатував ветеран АТО.

Він додав, що зловмисників уже відпустили.

Зауважимо! Журналісти 24 каналу звернулися по коментар до львівського управління Нацполіції. Однак, там нам порадили звернутися до ДБР. У Бюро, зі свого боку, на наші дзвінки не відповідають. Як тільки 24 каналу вдасться ясувати нові деталі інциденту – ми обов’язково про це повідомимо.