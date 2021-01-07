У Львові 6 січня агресивна жінка напала на водія автобуса №40, бо він буцімто її скривдив. Коли приїхали правоохоронці, вона зрозуміла, що накинулась не на того чоловіка.

Жінка стверджувала, що водій викинув її посвідчення. Саме тому вона з ним сварилась. Про це повідомила "Варта 1". Цікаво Бігав вулицею й різав себе ножем: у Львові патрульні врятували неповнолітнього від самогубства Як жінка напала на водія автобуса №40 Інцидент трапився у Сихівському районі біля ТЦ "Іскра".

Агресивна жінка звинувачувала водія, що він викинув її посвідчення на вулиці Личаківській.

Потім вона накинулась на автобус та виламала щітки склоочисника.

На місце події викликали правоохоронців.

Коли вони приїхали жінка зрозуміла, що "напала не на того водія" – її насправді скривдив інший чоловік. Дивіться відео, як жінка напала на водія автобуса: