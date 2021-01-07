Напала не на того: у Львові агресивна жінка накинулась на водія автобуса – епічне відео
У Львові жінка напала на водія автобуса / 24 канал (Ілюстративне фото)
У Львові 6 січня агресивна жінка напала на водія автобуса №40, бо він буцімто її скривдив. Коли приїхали правоохоронці, вона зрозуміла, що накинулась не на того чоловіка.
Жінка стверджувала, що водій викинув її посвідчення. Саме тому вона з ним сварилась. Про це повідомила "Варта 1".
Цікаво Бігав вулицею й різав себе ножем: у Львові патрульні врятували неповнолітнього від самогубства
Як жінка напала на водія автобуса №40
- Інцидент трапився у Сихівському районі біля ТЦ "Іскра".
- Агресивна жінка звинувачувала водія, що він викинув її посвідчення на вулиці Личаківській.
- Потім вона накинулась на автобус та виламала щітки склоочисника.
- На місце події викликали правоохоронців.
- Коли вони приїхали жінка зрозуміла, що "напала не на того водія" – її насправді скривдив інший чоловік.
Дивіться відео, як жінка напала на водія автобуса:
Поділитися новиною