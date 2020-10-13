У Львові 11 жовтня поліцейські затримали групу грабіжників, які напали на перехожого на вулиці Богдана Хмельницького. Зловмисники, погрожуючи ножем, забрали в чоловіка телефон та гроші.

54-річний жителя одного з сіл Жовківського району пограбували близько 11 вечора. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як пограбували чоловіка

Чоловік, якого пограбували, зателефонував до поліції. На місце виклику приїхали правоохоронці.

Постраждалий розповів їм, що невідомі люди напали на нього. Зловмисники поранили його ножем та пограбували.

Поліцейські швидко знайшли групу нападників.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловіка пограбувала група з 4 людей – 2 жителі міста Буськ, віком 25 та 27 років, 33-річний житель Сокальського району та 19-річна жителька Хмельниччини.



Чоловіка поранили ножем та пограбували / Фото з фейсбук-сторінки поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – до 10 років за ґратами.

Невдовзі суд обере нападникам запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення / Фото з фейсбук-сторінки поліції Львівщини