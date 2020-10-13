Напали з ножем на перехожого: у Львові затримали групу грабіжників – фото
У Львові 11 жовтня поліцейські затримали групу грабіжників, які напали на перехожого на вулиці Богдана Хмельницького. Зловмисники, погрожуючи ножем, забрали в чоловіка телефон та гроші.
54-річний жителя одного з сіл Жовківського району пограбували близько 11 вечора. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.
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Як пограбували чоловіка
- Чоловік, якого пограбували, зателефонував до поліції. На місце виклику приїхали правоохоронці.
- Постраждалий розповів їм, що невідомі люди напали на нього. Зловмисники поранили його ножем та пограбували.
- Поліцейські швидко знайшли групу нападників.
- Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловіка пограбувала група з 4 людей – 2 жителі міста Буськ, віком 25 та 27 років, 33-річний житель Сокальського району та 19-річна жителька Хмельниччини.
Чоловіка поранили ножем та пограбували / Фото з фейсбук-сторінки поліції Львівщини
Що загрожує зловмисникам
Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – до 10 років за ґратами.
Невдовзі суд обере нападникам запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення / Фото з фейсбук-сторінки поліції Львівщини