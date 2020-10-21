У Львові судитимуть грабіжників, які напали на місцевого підприємця. Вони ще у червні 2020 року побили чоловіка та вкрали у нього 3,5 мільйона гривень.

У жовтні правоохоронці завершили розслідування злочину. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як грабіжники напали на підприємця

У Львові 9 червня група чоловіків напала та побила 45-річного місцевого підприємця.

Зловмисники вкрали у нього 3,5 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що учасниками злочинної групи були 3 чоловіків – львів'яни віком 20, 24 та 29 років.

Зловмисники намагались втекти. Проте поліцейські затримали їх одразу після скоєння нападу.

Чоловікам повідомили про підозру в розбої. Окрім того, 24-річному злочинцеві повідомили про підозру в незаконному поводженні з боєприпасами.



Зловмисників затримали одразу після нападу / Фото поліції Львівщини

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Досудове розслідування завершилось

За розбій зловмисникам загрожує від 8 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. А львів'янину, який незаконно користувався боєприпасами, загрожує ще додатково до 3 років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці завершили досудове розслідування справи та скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.



Чоловіки вкрали у місцевого підприємця 3,5 мільйона гривень / Фото поліції Львівщини



Нападники користувались газовим балончиком / Фото поліції Львівщини



