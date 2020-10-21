Напали на підприємця та забрали 3,5 мільйона гривень: у Львові судитимуть грабіжників
У Львові судитимуть грабіжників, які напали на місцевого підприємця. Вони ще у червні 2020 року побили чоловіка та вкрали у нього 3,5 мільйона гривень.
У жовтні правоохоронці завершили розслідування злочину. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Читайте також У Львові затримали іноземця за крадіжку: чоловік у СІЗО, а заяви на нього все ще надходять
Як грабіжники напали на підприємця
- У Львові 9 червня група чоловіків напала та побила 45-річного місцевого підприємця.
- Зловмисники вкрали у нього 3,5 мільйона гривень.
- Правоохоронці встановили, що учасниками злочинної групи були 3 чоловіків – львів'яни віком 20, 24 та 29 років.
- Зловмисники намагались втекти. Проте поліцейські затримали їх одразу після скоєння нападу.
- Чоловікам повідомили про підозру в розбої. Окрім того, 24-річному злочинцеві повідомили про підозру в незаконному поводженні з боєприпасами.
Зловмисників затримали одразу після нападу / Фото поліції Львівщини
До теми Забрали 180 тисяч доларів: на Львівщині вбили відомого бізнесмена – фото
Досудове розслідування завершилось
За розбій зловмисникам загрожує від 8 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. А львів'янину, який незаконно користувався боєприпасами, загрожує ще додатково до 3 років тюремного ув'язнення.
Правоохоронці завершили досудове розслідування справи та скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.
Чоловіки вкрали у місцевого підприємця 3,5 мільйона гривень / Фото поліції Львівщини
Нападники користувались газовим балончиком / Фото поліції Львівщини