Наприкінці квітня у Львові випав сніг: чарівні відео

За прогнозами синоптиків, 27 квітня у Львові опадів не очікували. Попри це, наприкінці квітня в місті падав сніг.

Сніжило у Львові недовго. Через 5 хвилин снігопад закінчився

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У Львові 27 квітня падав сніг

У Львові 27 квітня було хмарно. Синоптики Львівського гідрометцентру опадів не прогнозували. Вночі температура коливалась від 0 до 3 градусів морозу, а вдень – від 8 до 10 градусів тепла.

Попри прогнози синоптиків у місті випав сніг. Він розпочався близько опівдня. Снігопад тривав лише кілька хвилин. Після цього визирнуло сонце, тож від снігу не залишилось й сліду. Ймовірно, багато львів'ян його навіть не помітили. Проте у місті знайшлись щасливчики, яким вдалось зняти снігопад на відео. Саме вони й опублікували ролики у мережі.

Дивіться відео, як у Львові 27 квітня падав сніг (відео Христини Гоголь):

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На околицях Львова сніжило сильніше (відео Ukrainian Life):