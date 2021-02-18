Нарешті без опадів: прогноз погоди у Львові та області на 19 лютого

Джерело:Львівський гідрометцентр
Львівщину протягом останніх днів засипало снігом. Проте прогнози синоптиків Львівського гідрометцентру на 19 лютого не можуть не тішити – у Львові та області опадів не буде.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Дороги Львівщини вкриє ожеледиця.
Цікаво Працюють альпіністи: у Львові активно борються з нависанням буруль та снігу на дахах – фото
Синоптики прогнозують, що 19 лютого опадів не буде. Проте ввечері місцями, ймовірно, падатиме мокрий сніг. Вночі та вранці Львів та область огорне слабкий туман. Погіршення видимості у тумані становитиме 500 – 1000 метрів.
На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер південної чверті, помірний. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Синоптики очікують, що на Львівщині 19 лютого буде холодна ніч. Температура становитиме 11 – 16 градусів морозу, а при проясненнях – 19 – 21 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.