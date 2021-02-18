Нарешті без опадів: прогноз погоди у Львові та області на 19 лютого

Львівщину протягом останніх днів засипало снігом. Проте прогнози синоптиків Львівського гідрометцентру на 19 лютого не можуть не тішити – у Львові та області опадів не буде.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Дороги Львівщини вкриє ожеледиця.

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Прогноз погоди у Львові та області на 19 лютого

Синоптики прогнозують, що 19 лютого опадів не буде. Проте ввечері місцями, ймовірно, падатиме мокрий сніг. Вночі та вранці Львів та область огорне слабкий туман. Погіршення видимості у тумані становитиме 500 – 1000 метрів.

На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південної чверті, помірний. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Синоптики очікують, що на Львівщині 19 лютого буде холодна ніч. Температура становитиме 11 – 16 градусів морозу, а при проясненнях – 19 – 21 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу