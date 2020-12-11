Правоохоронці 10 грудня затримали організатора та учасників наркоугрупування. Лише за пів року зловмисники отримали за свій товар близько 2 мільйонів гривень. Наркоторговцям вже оголосили про підозру.

Правоохоронці з'ясували, що наркобізнес організував 22-річний житель Дніпропетровської області. До угрупування, яке він створив, входили ще 4 людини – жителі Одеської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як члени угрупування продавали наркотики

За матеріалами слідства, наркобізнес організував 22-річний житель Дніпропетровщини . Йому допомагали ще 4 людей з різних областей – Одеської, Херсонської, Миколаївської та Донецької. Зі своїми спільниками чоловік познайомився в інтернеті.

. Йому допомагали ще 4 людей з різних областей – Одеської, Херсонської, Миколаївської та Донецької. Зі своїми спільниками чоловік познайомився в інтернеті. Деякі з них вже мали проблеми з законом через продаж наркотиків. Для ведення спільного "бізнесу" угрупування переїхало до Львова.

Для налагодження мережі збуту організатор створив сайт з широким вибором наркотиків . Через нього й приймали замовлення.

. Через нього й приймали замовлення. Щоб не потрапити в поле зору поліції, наркотики розповсюджували безконтактно – робили "закладки" чи відправляли поштою від імен різних людей.

від імен різних людей. 21-річний одесит відповідав за безперебійне постачання наркотиків. Інші троє членів банди – чоловіки віком 24 та 25 років і 18-річна дівчина – займалися розкладанням "закладок" у Львові та відправленням "замовлень" в інші міста України.

Зловмисники робили 100 – 200 "закладок" щодня . Оплату за товар приймали на електронні гаманці та банківські рахунки, з яких знімали готівку у різних регіонах країни.

. Оплату за товар приймали на електронні гаманці та банківські рахунки, з яких знімали готівку у різних регіонах країни. Після оплати клієнти отримували посилання з доступом до віртуального сховища. Там зберігались координати та фотозвіти про місце розташування "закладок".

Упродовж пів року лише на карткові рахунки зловмисники отримали майже 2 мільйони гривень.



Наркоугрупування організував 22-річний чоловік / Фото Нацполіції

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Як затримали наркоторговців

Правоохоронці протягом 3 місяців документували діяльність наркоугрупування. Вони встановили організатора та учасників "бізнесу" й канали постачання та збуту наркотиків і психотропів.

У Львові 10 грудня поліцейські затримали організатора та трьох учасників банди. Ще одного наркоторговця затримали в Одесі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на 750 тисяч гривень:

230 розфасованих пакетів з наркотиками та психотропами;

900 грамів амфетаміну;

700 грамів "солей";

350 грамів марихуани;

записи з адресами "закладок";

банківські картки, товарні накладні та інші речі.



Правоохоронці вилучили наркотиків на 750 тисяч гривень / Фото Нацполіції

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Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків усім зловмисникам. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Учасників групи затримали. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.



Зловмисникам повідомили про підозру / Фото Нацполіції



Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи / Фото Нацполіції