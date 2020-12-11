Наркотиків на понад 2 мільйони гривень: у Львові затримали банду наркодилерів – фото
Правоохоронці 10 грудня затримали організатора та учасників наркоугрупування. Лише за пів року зловмисники отримали за свій товар близько 2 мільйонів гривень. Наркоторговцям вже оголосили про підозру.
Правоохоронці з'ясували, що наркобізнес організував 22-річний житель Дніпропетровської області. До угрупування, яке він створив, входили ще 4 людини – жителі Одеської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Як члени угрупування продавали наркотики
- За матеріалами слідства, наркобізнес організував 22-річний житель Дніпропетровщини. Йому допомагали ще 4 людей з різних областей – Одеської, Херсонської, Миколаївської та Донецької. Зі своїми спільниками чоловік познайомився в інтернеті.
- Деякі з них вже мали проблеми з законом через продаж наркотиків. Для ведення спільного "бізнесу" угрупування переїхало до Львова.
- Для налагодження мережі збуту організатор створив сайт з широким вибором наркотиків. Через нього й приймали замовлення.
- Щоб не потрапити в поле зору поліції, наркотики розповсюджували безконтактно – робили "закладки" чи відправляли поштою від імен різних людей.
- 21-річний одесит відповідав за безперебійне постачання наркотиків. Інші троє членів банди – чоловіки віком 24 та 25 років і 18-річна дівчина – займалися розкладанням "закладок" у Львові та відправленням "замовлень" в інші міста України.
- Зловмисники робили 100 – 200 "закладок" щодня. Оплату за товар приймали на електронні гаманці та банківські рахунки, з яких знімали готівку у різних регіонах країни.
- Після оплати клієнти отримували посилання з доступом до віртуального сховища. Там зберігались координати та фотозвіти про місце розташування "закладок".
- Упродовж пів року лише на карткові рахунки зловмисники отримали майже 2 мільйони гривень.
Наркоугрупування організував 22-річний чоловік / Фото Нацполіції
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Як затримали наркоторговців
Правоохоронці протягом 3 місяців документували діяльність наркоугрупування. Вони встановили організатора та учасників "бізнесу" й канали постачання та збуту наркотиків і психотропів.
У Львові 10 грудня поліцейські затримали організатора та трьох учасників банди. Ще одного наркоторговця затримали в Одесі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на 750 тисяч гривень:
- 230 розфасованих пакетів з наркотиками та психотропами;
- 900 грамів амфетаміну;
- 700 грамів "солей";
- 350 грамів марихуани;
- записи з адресами "закладок";
- банківські картки, товарні накладні та інші речі.
Правоохоронці вилучили наркотиків на 750 тисяч гривень / Фото Нацполіції
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Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків усім зловмисникам. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Учасників групи затримали. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.
Зловмисникам повідомили про підозру / Фото Нацполіції
Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи / Фото Нацполіції
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